Le créateur de contenu Xokas est banni de Twitch pendant 72 heures

Le créateur de contenu El Xokas a été banni aujourd’hui 15 avril de la plateforme Twitch. Le streamer galicien en parle dans une vidéo YouTube.

Aujourd’hui, nous nous sommes réveillés et avons vu que la chaîne Twitch de Les Xokas je n’étais pas. Apparemment, ils l’ont banni pendant environ 72 heures pour certains contenus de son streaming. Étant banni Xokas de la plateforme, on a rapidement vu son nom apparaître dans les sujets tendances de Twitter où les gens ont tout parlé et tout dit.

L’une des raisons évoquées était l’apparition du mot «N», une référence aux mots Negrata et Nigger, deux insultes qui ne peuvent être dites sans contexte. Ces derniers jours, Xokas a diffusé le jeu de rôle Grand Theft Auto V sur le serveur d’Ibai Llanos appelé Marbella Vice. Il joue un Lebron James qui a pris sa retraite dans la ville de Marbella et mène maintenant une mauvaise vie.

Le mot «N» est apparu sur son flux, mais a été prononcé par un autre créateur de contenu. Dans la vidéo que Xokas a téléchargée sur YouTube, il dit qu’il est déjà interdit pour avoir prononcé le mot, mais qu’il ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a été banni de Twitch. Selon la plateforme, cela est dû à un contenu sexuel inapproprié. C’est alors que le setramer galicien estime que cela pourrait être dû à l’intro du film Torrente 2: Mission à Marbella.

Il a montré cette intro pendant 20 secondes et si vous vous souvenez d’elle, il y a des silhouettes de femmes nues. Cela vous semble-t-il suffisant pour qu’il soit banni? Personnellement, je pense que Twitch a la peau très fine et avec certains canaux, il ferme les yeux. Une autre chose est qu’ils l’ont banni parce que l’intro est protégée par le droit d’auteur.