Le créateur de ‘Community’ confirme qu’il y aura un film de la série

Le créateur de »Communauté » Dan Harmon, vient de confirmer qu’il y aura un film de la série comique populaire. Au cours d’une interview, Harmon en a profité pour commenter le processus de production de la bande en disant: « Je vais confirmer ce qu’il a dit Alison Brie, que la légitimité est là, des pourparlers et des accords sont en cours. Il y a une histoire, qui sait si nous finirons par y être attachés, mais c’est quelque chose que nous avons dû compiler pour la diffuser et courtiser divers endroits. Et maintenant, les négociations ont lieu. »

Bien que pour le moment l’avenir du film soit encore inconnu, Harmon a fait valoir que le film « Community » n’est pas dans « nous verrons » mais dans « quand » il sera réalisé. Cependant, il a également déclaré que même si des pourparlers sont déjà en cours pour le nouveau projet de film, cela pourrait prendre un certain temps pour que le film de la série se concrétise.

« J’aurais pu dire ce que je viens de dire il y a trois ans et cela aurait été presque aussi précis, pouvez-vous imaginer si je l’avais dit il y a trois ans? », A déclaré Harmon. « C’est moi qui prépare les gens à trois ans de négligence abusive et les fait se sentir oubliés, et c’est assez difficile de ne rien dire. »

La confirmation d’Harmon est intervenue après une interview précédente avec Alison Brie, qui a joué Annie Edison pendant les six saisons de « Community », dans laquelle l’actrice a révélé qu’il y avait déjà du « mouvement » dans le film. « Il y a des conversations légitimes en cours », a-t-il déclaré. « Qu’ils en fassent ou non un vrai film, j’aimerais qu’ils le fassent, et j’espère qu’ils le feront. »

La série » Community » a duré cinq saisons sur NBC, avec sa sixième et dernière saison apparaissant sur Yahoo! Écran en 2015. La série suivait un groupe d’étude dans une école de Greendale, Colorado, confronté à toutes sortes de situations avec une vision humoristique. Le casting de l’émission avait Joel Mc Hale, Chevy-Chase, Gillian Jacobs, Danny Pudi, yvette nicole brun, Alison Brie, donald gantier Oui ben chang.

Lorsque « Community » a été annulé après sa sixième saison, les fans ont commencé à faire des farces pour un film après que la série de super-héros « The Cape » ait eu six saisons et un film. Après que « Community » ait atteint sa sixième saison, les fans ont anticipé son film.

Maintenant, avec la confirmation du créateur de la série, il est très probable qu’à l’avenir, nous verrons le film « Community » dans les salles, bien que l’on ne sache pas encore si nous verrions le retour de la distribution originale, ni là une date de première. Vous pouvez actuellement profiter pleinement de la série sur Netflix.