Le créateur de « Cobra Kai » fait allusion à la possibilité de spin-offs

Tout au long des trois saisons qui ont été publiées jusqu’à présent, « Cobra Kai » a mis l’accent sur la présentation d’éléments et de personnages qui ont appartenu à un moment donné à l’univers narratif des bandes originales de la saga « The Karate Kid » , et tandis que de nombreux de ses personnages ont été créés pour la série, certains des favoris des fans ont déjà fait une apparition à l’écran.

Cet équilibre entre la nouvelle et l’ancienne génération a fait de « Cobra Kai » un succès retentissant parmi les fans de la vieille école et ceux qui abordent cette histoire pour la première fois, donc l’énorme potentiel a été ressenti avec celui qui compte la production pour générer de nouvelles retombées.

À ce jour, l’équipe créative de « Cobra Kai » a déjà discuté des possibilités de donner à certains personnages de la série leurs propres histoires en solo. Hayden Schlossberg, co-créateur et producteur exécutif, estime qu’il existe de nombreuses possibilités pour la série de générer de nouvelles histoires à l’avenir.

« La série elle-même est en quelque sorte une retombée », a déclaré Schlossberg lors d’une récente conversation avec Collider. « Nous prenons la vie de Johnny et son point de vue. C’est l’une de ces choses auxquelles nous pensons tout le temps, d’une manière ou d’une autre. Avec chaque personnage, vous pensez à sa trame de fond ». Le créatif commente que lorsque Jon Hurwitz, un autre des créateurs de la série, ne sait pas combien de saisons il reste avant la fin de la série, c’est parce qu’ils pensent que chaque personnage a son histoire à raconter.

Schlossberg considère qu’ils équilibrent toujours les possibilités sur ce qui pourrait être compté dans les marges de « Cobra Kai » ou s’il y a quelque chose qui a besoin de son propre espace pour pouvoir se développer pleinement, pour lequel il a été question d’extensions possibles, garantissant que « tout est possible ».

Actuellement, la quatrième saison de « Cobra Kai » n’a pas encore de date de sortie approximative, mais Netflix a déjà anticipé l’arrivée de Terry Silver, co-fondateur du dojo qui donne à la série son titre et méchant principal de « The Karate Kid Partie III. ».