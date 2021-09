Le créateur de Cobra Kai espère que le spectacle dépassera la saison 5 et taquinera de nouvelles retombées

Il va y en avoir plein d’autres Cobra Kai d’où ça vient. Créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, Cobra Kai sert de suite à Le Karaté Kid, ramenant William Zabka et Ralph Macchio pour reprendre leurs rôles de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. L’émission a été un succès instantané lors de sa première sur YouTube Red en 2018, après avoir déménagé dans sa nouvelle maison à Netflix.

Saison 3 de Cobra Kai lancé sur Netflix au début de l’année, et la saison 4 sera là en décembre. Avant la première de la saison 4, Netflix est allé de l’avant et a également renouvelé Cobra Kai pour une cinquième saison. Bien que rien ne soit garanti au-delà de ce point, il existe quelques premiers plans pour éventuellement dépasser la saison 5, et des retombées semblent également être sur la table. Jon Hurwitz s’est ouvert sur l’avenir de la série lorsqu’un fan a posé des questions sur la fin de la série sur Twitter.

« Nous sommes très profondément dans notre planification de la saison 5 », a déclaré Hurwitz. « Plusieurs scripts et contours ont été écrits. Et nous écrivons définitivement vers une phase finale, qui, espérons-le, sera au-delà de la saison 5. »

Nous sommes très profondément dans notre planification de la saison 5. Plusieurs scripts et plans ont été écrits. Et nous écrivons définitivement vers une phase finale, qui, espérons-le, sera au-delà de la saison 5. #CobraKaihttps://t.co/hgNZNNEKso – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 16 septembre 2021

À la recherche de plus d’informations, un autre fan a demandé à Hurwitz si le plan était pour une autre saison de Cobra Kai, ou s’il y aurait juste des retombées après la saison 5. Hurwitz ne précise pas exactement dans quelle direction la série se dirigera après l’année prochaine, mais il taquine que l’un ou les deux de ces itinéraires sont possibles en écrivant, « Nous avons beaucoup et beaucoup de plans, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Miyagiverse. »

Nous avons beaucoup, beaucoup de projets, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Miyagiverse. #CobraKai#ContrebalanceDivertissementhttps://t.co/orvaiH3n0 – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 16 septembre 2021

Dans un autre article, Hurwitz ajoute : « Nous débattons des idées pour divers Karate Kid/Cobra Kai retombées. Certains plus avancés que d’autres. Cela ne gâchera rien au-delà. »

Nous cherchons des idées pour diverses retombées de Karaté Kid/Cobra Kai. Certains plus avancés que d’autres. Ne gâchera rien au-delà. #CobraKaihttps://t.co/Ixt5qefJP9 – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 16 septembre 2021

Cobra Kai met en vedette William Zabka et Ralph Macchio dans le rôle de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, respectivement. La série a également lancé certains de ses talents sur d’autres grands rôles, dont Xolo Mariduena décrochant le rôle d’un super-héros dans Blue Beetle chez HBO Max. Les autres stars de la série incluent Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove.

« Ce soir, moi-même et tout l’équipage de Cobra Kai S4 officiellement emballé! » Kove a écrit sur Instagram en avril à la fin du tournage de la saison 4. « Quelle saison, et quelle année. Un équipage sans peur et sans pitié, à travers Covid nous avons poussé, nous avons frappé les premiers et avec un casting qui frappe fort ! [Jon Hurwitz], [Josh Heald] & [Hayden Schlossberg] tu as plus d’énergie que je ne le pensais humainement possible. Les capitaines de notre Cobra Kai navire, nous menant à la gloire chaque jour, sans votre direction, nous serions perdus dans les eaux. »

« Les scénaristes ont toujours pensé qu’ils avaient six saisons en tête, où les arcs de l’histoire peuvent aller », a également taquiné Ralph Macchio sur l’avenir de la série. « Donc, tout devrait atterrir quand le moment sera venu. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil, mais les fans s’amusent et il y a plus d’histoire là-bas. Tant que nous sommes autorisés à continuer, Billy et moi sommes dans. »

Netflix a sans aucun doute remarqué à quel point la popularité Cobra Kai a été pour le streamer, avec son succès critique. La série a été nominée pour la série comique exceptionnelle aux Primetime Emmy Awards, et la cérémonie nommera le gagnant le 19 septembre. Vous pouvez regarder les trois premières saisons de Cobra Kai sur Netflix avec la saison 4 à venir en décembre 2021.

