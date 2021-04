Le créateur de Call of Duty Mobile a gagné 10 milliards de dollars en 2020

TiMi, le développeur de jeux vidéo pour appareils mobiles tels que Call of Duty mobile, propriété de Tencent, aurait rapporté 10 milliards de dollars en 2020.

La nouvelle a d’abord été rapportée exclusivement par ., qui a obtenu les informations de deux sources anonymes « ayant une connaissance directe de l’affaire ». Cela rendrait maintenant TiMi en « le plus grand développeur du monde », selon des sources de ..

Les 10 milliards de dollars générés par TiMi proviennent de ses deux plus gros jeux, Call of Duty Mobile en collaboration avec Activision Blizzard et Honorer les rois. On ne sait actuellement pas combien d’argent chacun de ces jeux a rapporté à l’entreprise.

Selon le rapport de ., cela met TiMi en bonne position pour aller de l’avant, car le studio espère «aller au-delà des jeux mobiles et rivaliser directement avec les poids lourds du monde».

Des sources de . ont également affirmé que les revenus de TiMi représentaient 40% des revenus totaux des jeux de Tencent en 2020.