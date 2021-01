Le créateur de Bridgerton veut 7 saisons supplémentaires sur Netflix

Bridgerton est basé sur huit romans de la série de livres de Julia Quinn, mais seront-ils tous transformés en leurs propres saisons Netflix?

Bridgerton les fans, les stans de Lady Whistledown et les habitants de la tonne, nous venons porter des nouvelles.

Bridgerton s’est déjà avéré être un succès absolu chez Netflix, dominant le Top 10 des charts à travers le monde depuis sa chute le 25 décembre 2020. La saison 2 serait déjà en cours, mais les discussions semblent s’être tournées vers l’avenir de la série et si ou pas tous les huit Bridgerton les livres deviendront leur propre saison.

Dans une interview avec Collider, le créateur Chris Van Dusen a révélé qu’il adorerait faire huit saisons de la série.

« J’ai l’impression que la première saison était principalement consacrée à Daphné et à son histoire d’amour avec Simon », a-t-il déclaré. « Mais, étant une famille de huit enfants et il y a huit livres, j’aimerais pouvoir me concentrer et vraiment raconter des histoires et des histoires d’amour pour tous les frères et sœurs Bridgerton. Pour chaque personnage, bien sûr. »

Mais quelle est la probabilité que cela se produise? Y aura-t-il 8 saisons de Bridgerton sur Netflix?



Y aura-t-il 8 saisons de Bridgerton? Image: Netflix

Combien de saisons de Bridgerton y aura-t-il?

Sur la base du succès de la première saison de l’émission, il est presque certain que la série durera encore quelques saisons. La saison 2 est également déjà en production et devrait être confirmée par Netflix dans les semaines à venir.

Quant à 6 saisons de plus après cela? Il y a certainement suffisamment de matériel source pour maintenir la série, mais nous supposons que tout dépend de la popularité de la série au cours des prochaines années.

Bien que Netflix soit connu pour annuler les émissions de télévision après quelques saisons, certains exemples prouvent que les émissions peuvent durer jusqu’à 7 saisons sur la plate-forme. Orange est le nouveau noir et Grace et Frankie, par exemple, les deux ont atteint ce jalon.

En ce moment, il n’y a aucune confirmation que les huit Bridgerton les livres seront transformés en leur propre saison, mais les doigts croisés qu’il y a beaucoup plus à venir.

Que se passe-t-il dans le Bridgerton livres? (Spoilers, évidemment!)

le Bridgerton La série de livres se compose de huit romans sur chacun des frères et sœurs de Bridgerton, et d’un dernier roman épilogue («The Bridgertons: Happily Ever After») qui détaille ce qui est arrivé à la famille après les événements des livres.

• « The Duke & I » parle de la fausse relation devenue histoire d’amour de Daphné et Simon.

• «Le vicomte qui m’aimait» parle d’Anthony et de son triangle amoureux avec sa rivale Kate et sa sœur Edwina Sheffield.

• «Une offre d’un gentleman» parle de Benedict et de sa quête pour retrouver Sophie Beckett, une fille qu’il rencontre au bal masqué de Lady Bridgerton.

• «Romance M. Bridgerton» parle de la relation entre Colin et Penelope Featherington.

• «To Sir Phillip, With Love» parle d’Eloise et de sa relation surprise avec Sir Phillip.

• «When He Was Wicked» parle de Francesca et de sa relation avec Michael Stirling, le cousin de son défunt mari.

• «It’s in His Kiss» parle de Hyacinth et d’un homme appelé Gareth St. Clair, qui tombent amoureux en essayant d’empêcher le père de Gareth de

• «Sur le chemin du mariage» parle de Gregory et de ses relations avec Hermione Watson et sa meilleure amie Lady Lucinda Abernathy.

