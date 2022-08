Le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, veut que la prochaine série suive un  » bon gars à l’ancienne « 

Après cinq saisons de Breaking Bad et six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul, Vince Gilligan est prêt à présenter un nouveau personnage principal qui ressemble plus à un héros traditionnel. Avec Breaking Bad, Gilligan a créé Walter White (Bryan Cranston), un professeur de chimie qui se tourne vers la cuisson de la méthamphétamine après avoir reçu un diagnostic de cancer. La série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saulque Gilligan a co-créé avec Peter Gould, a également suivi un protagoniste qui fait des choses assez terribles, faisant de Saul Goodman de Bob Odenkirk un peu un anti-héros.

Dans une nouvelle interview avec le New Yorker, Gilligan dit qu’il aspire à l’époque où la télévision avait des héros plus nets dans les rôles principaux. À cette époque, le personnage principal n’avait pas nécessairement besoin d’avoir une spirale et pouvait rester à peu près le même tout au long de la série. En fait, le légendaire créateur de télévision révèle que tout ce qu’il regarde ces jours-ci, ce sont ces émissions de télévision classiques qui présentent le genre de protagonistes qui ne semblent vraiment plus exister.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ouais, c’est un vrai plaisir de regarder des émissions comme ça. Honnêtement, c’est tout ce que je regarde ces jours-ci. J’adore les vieux trucs. J’adore les vieux épisodes d’Urgence ! et The Rockford Files et Columbp et The Twilight Zone et Hogan’s Heroes. C’est une nourriture réconfortante pour mon cerveau. J’espère que ce genre de narration ne disparaîtra jamais.

À partir de là, Gilligan révèle que cela l’a inspiré à écrire un héros plus classique pour diriger sa prochaine émission télévisée. À ce stade, amener un héros comme celui-ci dans la mêlée aiderait en fait la nouvelle émission à se démarquer après que les anti-héros ont gagné en popularité ces dernières années.

« Pour ma prochaine émission, j’aimerais que le personnage principal soit un héros à l’ancienne, un bon gars à l’ancienne. Jim Rockford est un peu brutal sur les bords, mais il fait toujours ce qu’il faut. Il y a quinze ans, quand je concevais Walter White, j’ai regardé autour de moi et j’ai pensé : « Qu’est-ce que la télévision actuelle ? C’est surtout des bons gars. Mais maintenant, je regarde autour de moi et je me dis : « Mon Dieu, il y a énormément de méchants à la télé, et pas juste dans les émissions mais dans les nouvelles. Cela ressemble à un monde de sh * theels maintenant, à la fois dans la fiction et dans la vraie vie. Je pense qu’il est probablement temps à nouveau pour un personnage qui ne cherche pas l’argent facile. Je serais très heureux si je pouvais écrire un héros plus démodé, quelqu’un qui ne se débrouille pas à chaque tournant. »

L’univers Breaking Bad est terminé (pour l’instant)

Télévision Sony Pictures

Il n’est pas prévu de plonger davantage dans le monde de Breaking Bad après le Tu ferais mieux d’appeler Saul final. Vince Gilligan a toujours été ouvert à ce sujet, sentant qu’il veut essayer quelque chose de nouveau pour prouver qu’il n’est pas un poney à un tour. Avec sa détermination à écrire un personnage qui ressemble plus à un héros, cela ressemble également moins aux gens que nous rencontrons généralement dans le Breaking Bad univers. Mais cela dit, Gilligan n’a pas complètement fermé la porte pour y retourner un jour.

« Je peux certainement imaginer le revoir », a précédemment admis Gilligan à Rolling Stone. « Égoïstement, j’aimerais le faire, pour que ça continue. Mais sans citer de noms, je regarde autour de moi certains des mondes, des univers, des histoires que j’aime, qu’elles soient à la télé ou dans le films. Et je pense qu’il y a un certain point, et c’est difficile à définir, où vous avez trop fait dans le même univers. Laissez-le tranquille.

Il a ajouté: « La principale chose dont j’ai peur est de devenir trop un poney à un tour. Oui, je pourrais faire plus avec cet univers. Et peut-être qu’un jour je le ferai, surtout si j’échoue à tout ce qui vient ensuite. Alors Je reviendrai en rampant. Mais pour le moment, qu’il y ait plus de place pour grandir ou non – et il y en a probablement – ​​j’ai l’impression qu’il est temps de faire quelque chose de nouveau.