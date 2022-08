Le créateur de Big Mouth, Nick Kroll, revient à Standup avec un nouveau spécial Netflix

Quand on pense à Nick Kroll, la comédie stand-up n’est probablement pas la première chose qui vient à l’esprit. Mais le comédien dit que même s’il est surtout connu pour sa création torride de dessins animés Grande Bouchele stand-up a toujours été en retrait pour lui.

Maintenant, avant la première de la saison 6 de sa comédie animée, Kroll sort son premier stand-up spécial depuis plus d’une décennie. Titré Nick Kroll : petit grand garçonla spéciale sera sa première pour Netflix (malgré une longue relation avec le streamer).

Tourné en juin au Warner Theatre de Washington DC, Kroll dit que Petit grand garçon est « plus honnête, révélateur et vulnérable » que jamais. S’adressant à Variety à propos de la spéciale, qui était en préparation depuis avant la pandémie, le comédien a expliqué comment une série rapide d’événements qui ont changé sa vie ont façonné son matériel.

« Le verrouillage s’est produit et s’est arrêté, tout le monde se lève. Mais aussi, une tonne de choses de la vie m’est arrivée. La spéciale, même avant la pandémie, était thématique sur ce sentiment où j’avais eu 40 ans, et pourtant il y avait encore des éléments à moi-même que je sentais que je n’étais pas tout à fait adulte. Je me sentais donc en quelque sorte entre les deux », a-t-il déclaré. « Et puis la pandémie s’est produite et je me suis mariée et j’ai eu un enfant. »

Lorsque les restrictions COVID se sont finalement assouplies et qu’une spéciale était à nouveau en préparation, Kroll s’est retrouvé confronté au défi de savoir comment intégrer ces nouvelles expériences à son ensemble déjà affiné.

« C’était une combinaison de, où suis-je dans ma vie? Comment cela s’applique-t-il aux thèmes dont je parlais déjà, autour d’être un homme, l’estime de soi, l’abandon des choses de mon passé? Et réaliser qu’à l’intérieur de que, que les choses qui m’arrivaient en temps réel, [such as] se marier, avoir un enfant, pourrait être intégré. »

« Mais cela signifiait aussi changer les choses », a-t-il ajouté. « Retirer certaines choses qui étaient des blagues que j’avais faites lors de cette tournée qui fonctionnaient très bien, mais maintenant je n’avais pas l’impression qu’elles étaient synchronisées avec le reste de la série. »

Un « exercice de vulnérabilité » : comment Grande Bouche A aidé à façonner la spéciale de Kroll

Kroll attribue en partie son succès à Grande Bouche pour lui avoir permis de s’ouvrir davantage sur la scène du stand-up.

« Action Grande Bouche a vraiment été un tel exercice de vulnérabilité. Il y a beaucoup d’éléments autobiographiques là-dedans », a-t-il déclaré. Le spectacle, que Kroll a créé aux côtés d’Andrew Goldberg, est vaguement basé sur leurs années d’adolescence maladroites. « Et je pense que la leçon que j’en ai apprise était que le public était vraiment connecté au un matériel plus honnête, véridique et vulnérable. »

« Si j’essayais de faire cela sur mon stand-up, j’espère que je me connecterais avec les gens, qu’il y aurait la possibilité d’une connexion plus profonde avec le public », a-t-il ajouté.

Produit par Kroll, John Irwin et Casey Spira et Christie Smith, Nick Kroll : petit grand garçon premières le 27 septembre.