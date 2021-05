Le créateur de Berserk Kentaro Miura décède, a eu une énorme influence sur les âmes sombres, le dogme du dragon, etc.

C’est un triste jour pour le fantasme sombre, comme mot de Fou furieux Le décès du créateur Kentaro Miura à 54 ans a été rendu public. Pour ceux qui ne savent pas, Fou furieux est l’une des propriétés manga les plus réussies de tous les temps et est publiée depuis 1989.

Son influence sur la culture populaire – en particulier les jeux vidéo – a été significative. Les goûts de Dark Souls et Dragon’s Dogma n’existeraient tout simplement pas tels que nous les connaissons sans Fou furieux, et la même chose peut être dite pour d’innombrables autres créations de fantaisie sombre sur tous les types de médias.

Berserk la fiction intensément sombre est une riche source d’inspiration depuis plus de trois décennies. Sa représentation de la lutte sans fin et violente d’un homme contre des monstres cauchemardesques a fourni une pierre angulaire créative pour des jeux comme Dark Souls, qui s’inspirent fortement à la fois de son style visuel et de ses sensibilités sinistres. Fou furieux a également contribué à populariser le concept de personnages fictifs brandissant des épées ridiculement grandes – ce que nous avons vu dans les jeux vidéo beaucoup au cours des années.

Bien sûr, Fou furieux lui-même a été adapté sous forme de jeu vidéo plus de quelques fois – l’exemple le plus récent étant Berserk and the Band of the Hawk pour la PlayStation 4. Ce n’était pas parfait, mais le hack and slasher a fait un travail solide en capturant le matériel source. marque de fabrique, action imbibée de sang.

Miura a laissé un héritage colossal. On se souviendra de lui comme d’un conteur exceptionnel et d’un artiste au talent absurde, et son influence se fera sans aucun doute sentir dans les jeux vidéo et au-delà pour les années à venir.