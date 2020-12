Le créateur de « Banjo-Kazooie » pense que « Super Smash Bros. » pourrait sauver la série

Lorsque nous travaillions sur Banjo-Tooie, un certain jeu est sorti qui impliquait des personnages de Nintendo « se battant ». 20 ans plus tard, ce pourrait bien être le jeu qui a sauvé Banjo-Kazooie. Qu’apportera l’année prochaine pour l’ours et l’oiseau? pic.twitter.com/0o0vW89Bkd

– Steve Mayles (@WinkySteve)

21 décembre 2020