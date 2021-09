Le créateur de « Babylon 5 » travaille sur un nouveau redémarrage pour The CW

Les fans de « Babylon 5 » seront plus que ravis d’apprendre que le réseau CW est impliqué dans le développement d’un redémarrage complet de ce classique culte de la science-fiction, avec moins que son créateur, J. Michael Straczynski, en charge de ce projet.

La série originale « Babylon 5 » a commencé à être diffusée en 1993 avec un total de cinq saisons et une série dérivée, en plus de sa propre série de romans, nouvelles, bandes dessinées et objets de collection qui ont élevé son statut de franchise. .

« Babylon 5 » suivait les aventures de John Sheridan, un officier des Forces terrestres affecté à la station spatiale qui donne son titre à la série, qui sert en quelque sorte de port de territoire neutre pour toutes sortes de voyageurs et d’êtres de le monde, l’univers, avec des humains entrant en conflit avec certaines des races les plus anciennes dans les profondeurs de l’espace.

Selon The Hollywood Reporter, J. Michael Straczynski a été embauché pour développer un redémarrage « à partir de zéro » de son œuvre originale acclamée, en tant que producteur exécutif d’une série qui sera diffusée sur The CW. Il n’a pas encore été confirmé si un épisode pilote aura lieu ou a déjà reçu une commande directe pour la création de la série.

Straczynski a récemment été scénariste sur la série Netflix « Sense8 », une production dirigée par les sœurs Wachowski. Il a également développé le scénario d’une adaptation de « Shadowman », une histoire appartenant au label Valiant Comics. Il contient également deux livres, le premier étant un drame fictif intitulé « Ensemble, nous irons ».

Son deuxième livre est un volume dans lequel il aborde son travail d’écrivain : « Devenir un écrivain : l’art, la joie et la carrière de la narration ». En cela, Straczynski réfléchit sur ses inspirations et ses expériences en tant que scénariste à succès à Hollywood. Il a également travaillé sur le pilote d’une adaptation de la trilogie « Red Mars » de Kim Stanley Robinson.