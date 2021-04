Le créateur de « AHS » change les finalistes votant à la demande des fans

Ryan Murphy, créateur de la série d’anthologies à succès « American Horror Story », a publié un décompte des voix dans son récent sondage dans lequel il permettra aux fans d’être en charge de choisir le thème que la série abordera dans une saison future.

On ne sait pas encore si Murphy utilisera les résultats de ce vote pour la saison 11 (le dixième est déjà en production) ou s’il s’agira d’un projet dérivé de la franchise, bien que le créateur ait fait les publications sur le vote sous le slogan « L’univers de American Horror Story est en pleine expansion. »

Ryan Murphy présentait à l’origine six concepts: Aliens, Christmas Horror, Bloody Mary, Mermaids, Piggy Man et the Plague, qui ont tous été éliminés un par un selon les choix des fans. À l’origine, les finalistes étaient Bloody Mary et la peste, bien que le créateur aurait succombé aux souhaits des fans, qui ont exigé un recomptage des voix.

Murphy a enfin présenté les résultats du vote, la peste étant remplacée par les sirènes, qui rivalisent contre Bloody Mary grâce à un vote exprimé dans les commentaires des publications Twitter et Instagram.

« American Horror Story » attend la première de sa dixième saison, qui s’intitulera « Double Feature » et présentant, comme son nom l’indique, la présentation de deux histoires, même si on ne sait pas si ce sera simultanément ou s’il y en aura être une relation entre eux.

Ryan Murphy prépare également le spin-off « American Horror Stories », une anthologie dans laquelle chaque épisode aura une histoire d’horreur qui se conclut d’elle-même, dans la tradition de productions telles que « Creepshow » ou « Night Gallery ». La série originale vient de recevoir l’approbation pour les saisons 11, 12 et 13.