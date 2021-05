Le créateur d’Attack On Titan parle d’une décision finale

lego Marvel Super Heroes Attack on the Spider Lair - 76175 - Bleu foncé

Spider-Man se détend dans son QG super cool où il joue à des jeux, pratique ses tours de skateboard et lance du basket dans le filet. Mais quand Venom et Green Goblin trouvent leur chemin, il est temps de se battre ! Le génial slinger Web parviendra-t-il à attraper les méchants et à les jeter dans sa prison personnelle ? Avec ses armes cool, la combinaison Iron Spider et vos compétences de super-héros que vous ne savez jamais !