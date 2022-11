Le créateur d’Attack on Titan n’a pas l’intention de commencer un nouveau manga

Une suite ne semble pas être dans les plans pour l’avenir de »L’attaque des Titans ». Des rapports récents ont confirmé que le mangaka hajime isayama Il « n’a actuellement aucun plan » pour commencer à écrire un autre manga.

Le créateur du populaire manga et anime »Attack on Titan » consacre sa vie à l’histoire depuis 12 ans, à partir de l’âge de 19 ans. De nombreux fans ont encouragé l’auteur dans cette décision, assurant qu’il méritait une pause après avoir terminé l’une des histoires les plus influentes de ces dernières années.

Isayama a récemment fait sa première apparition aux États-Unis lors d’un panel à Anime NYC le 19 novembre. En raison de la fin de » Attack on Titan », le mangaka a reçu beaucoup de haine de la part des fans, beaucoup l’ont même menacé de mort.

Cependant, Isayama a remercié le public new-yorkais de l’avoir bien traité, commentant qu’il avait eu peur avant de venir dans la ville à cause de l’accueil négatif. « J’ai été déprimé pendant longtemps jusqu’à hier quand j’ai rencontré les fans lors de la signature. Les fans m’ont dit que la fin était géniale et ils l’ont adorée, et ça m’a rendu heureux, c’était une super expérience pour moi », a-t-il déclaré. .

Isayama a créé » Attack on Titan » sous la forme d’un manga one-shot de 65 pages, mais a commencé à en faire une histoire complète en 2009 lorsqu’il a commencé la sérialisation dans le magazine. Shōnen hebdomadaire. L’histoire s’est terminée en 2021, certains fans exprimant leur frustration que les problèmes de la fin aient laissé de nombreux trous dans l’intrigue.

Les fans attendent actuellement la troisième partie de la quatrième et dernière saison de « L’attaque des Titans », qui arrivera l’année prochaine. Un événement spécial mettant en vedette de la musique live de l’anime a eu lieu le 12 novembre pour commémorer la première à venir.