Le créateur d’Attack On Titan dit au revoir avec le dernier chapitre

L’attaque des Titans il est à quelques jours de son dernier chapitre du manga, et l’excitation du fandom est difficile à cerner. La peur et l’excitation des fans sont palpables à l’approche de la date de fin. Grâce à une mise à jour, on apprend que le dernier chapitre du manga a été soumis pour publication.

入 稿 し た。

今 か ら は 、 一 人 で も 多 く の 人 に こ の 物語 を 読 ん で も ら う モ ー ド に 突入 す る の で 、 よ ろ し く! – 「進 撃 の 巨人」 担当 編 集 者 バ ッ ク (@ShingekiKyojin)

30 mars 2021





Tout a été révélé lorsque la page officielle d’Attack On Titan au Japon a partagé la note. C’est là que le créateur Hajime isayama a passé un message aux fans confirmant qu’il avait soumis son dernier chapitre pour publication.

«Je l’ai envoyé», a-t-il écrit. « A partir de maintenant, Attack On Titan est une série que j’espère que le plus de gens possible liront, alors merci pour votre soutien! »

Attack On Titan est actuellement programmé pour publier son dernier chapitre le 6 avril. Bien sûr, les spoilers seront probablement publiés plusieurs jours avant la sortie officielle, vous devez donc garder un œil sur.

Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux fans sont impatients de voir cette fin et ce qu’elle apportera Eren Jaeger, et Attack On Titan a aggravé son anxiété avec son dernier chapitre.