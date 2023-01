Le créateur d’Arrow signe un nouveau contrat avec Warner Bros. Discovery

Le célèbre producteur Greg Berlanti vient de signer un nouveau contrat avec Groupe de télévision Warner Bros.où avec sa société de production Berlanti Productions, il travaillera sur de nouveaux projets pour la télévision jusqu’en 2027, en regardant des premières pour HBO Max et des services de câble.

« Greg est un talent incroyable, et l’impact de sa narration puissante et prolifique chez Warner Bros. est juste » wow « », a déclaré le PDG de WBD, David Zaslav. « Il a commencé sa carrière avec nous et nous sommes incroyablement chanceux qu’il continue à construire et à développer notre studio de télévision dans le futur. »

Berlanti était connu pour être le co-créateur de la série » Arrow », l’une des séries les plus populaires de Warner Bros. et qui a donné naissance à ce que l’on appelle l’Arrowverse. Depuis 2001, Berlanti a produit et créé plus de 40 séries diffusées sur la chaîne The CW.

« Avec cet accord, j’aurai la chance d’entrer dans ma troisième décennie à faire de la télévision et à appeler Warner Bros. chez moi », a déclaré Berlanti. « Le secteur de la télévision a changé et Warner Bros. a également changé, mais je suis plus reconnaissant que jamais de faire de la télévision et de travailler avec un leader aussi passionné, brillant et gentil que Channing Dungey ».

La société de production Berlanti Productions travaille actuellement sur 15 séries, certaines étant diffusées tandis que d’autres sont en tournage. Les séries télévisées incluent »The Flash » et »Riverdale », toutes deux présentant leur dernière saison en 2023. De plus, la quatrième saison de »You » de Netflix et sa série télévisée est sur le point d’être diffusée. DC, » Doom Patrol » et »Titans » sont diffusés sur HBO Max.

Berlanti développe également une série en direct « Green Lantern » pour HBO Max, qui sera centrée sur le personnage de bande dessinée John Stewart. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles la série avait été annulée, James Gunn confirmé que le projet était encore en développement.