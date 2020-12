Le COVID-19 pourrait causer un dysfonctionnement érectile à long terme, prévient un expert en santé

Le COVID-19 pourrait provoquer un dysfonctionnement érectile à long terme chez les hommes, selon un spécialiste des maladies.

L’expert en maladies infectieuses, le Dr Dana Grayson, affirme que le COVID-19 pourrait causer un dysfonctionnement érectile à long terme chez les hommes en raison de problèmes causés dans le système vasculaire. Images SOPA / « Nous apprenons quelque chose de nouveau sur le virus, peut-être pas tous les jours, mais cela semble certainement comme ça », a-t-elle déclaré vendredi à NBC Philadelphia. Elle a poursuivi: «Il y a une réelle préoccupation ici que les hommes puissent avoir des problèmes de dysfonction érectile de longue date dus à ce virus parce que nous savons qu’il provoque des problèmes dans le système vasculaire. Certains sur les réseaux sociaux ont plaisanté en disant que ce sont les nouvelles qui vont enfin inspirer les anti-masques à se couvrir le visage en public: « Cela fera que ces mannequins commenceront à porter des masques », a fait remarquer Michael Rapaport. Heureusement, Moderna et Pfizer ont annoncé le mois dernier des vaccins contre le COVID-19, qui pourraient être disponibles dès le 11 décembre. Les deux ont des taux d’efficacité supérieurs à 90%. Malgré la nouvelle d’un vaccin, beaucoup sont inquiets à l’idée de le prendre. Panthère noire La star Letitia Wright a même partagé une vidéo anti-vaccin sur Twitter, cette semaine. D’un autre côté, les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont tous portés volontaires pour prendre le vaccin publiquement pour inspirer davantage d’Américains à le faire également. Samedi, près de 300 000 personnes sont décédées des suites de symptômes liés au COVID-19. [Via]