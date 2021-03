Des données émergentes suggèrent que le COVID-19 peut déclencher le diabète chez certaines personnes, bien que la raison exacte reste inconnue.

Les scientifiques du monde entier ont remarqué une augmentation Diabète cas l’année dernière et, en particulier, ont vu que certains patients COVID-19 sans antécédent de diabète développaient soudainement la maladie, Scientific American a rapporté . Cette tendance a incité de nombreux groupes de recherche à lancer des études sur le phénomène; par exemple, des chercheurs du King’s College de Londres en Angleterre et de l’Université Monash en Australie ont créé le Registre CoviDiab , une ressource où les médecins peuvent soumettre des rapports sur des patients ayant des antécédents confirmés de COVID-19 et de diabète nouvellement diagnostiqué.

Plus de 350 cliniciens ont soumis des rapports au registre, The Guardian a rapporté . Ils ont signalé à la fois un diabète de type 1, dans lequel le corps attaque les cellules du pancréas qui produisent de l’insuline et le diabète de type 2, dans lequel le corps produit encore de l’insuline, bien que souvent pas assez, et ses cellules ne répondent pas correctement à l’hormone.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

« Au cours des derniers mois, nous avons vu plus de cas de patients qui avaient développé un diabète pendant l’expérience COVID-19 ou peu de temps après », Dr Francesco Rubino, professeur et président de chirurgie métabolique et bariatrique au King’s College de Londres , a déclaré au Guardian. «Nous commençons maintenant à penser que le lien est probablement vrai – il existe une capacité du virus à provoquer un dysfonctionnement de métabolisme du sucre . «

D’autres études ont trouvé un lien entre le COVID-19 et le diabète.

Par exemple, un examen de huit études , qui comprenait plus de 3700 patients hospitalisés COVID-19, a montré qu’environ 14% de ces patients ont développé un diabète, a rapporté Scientific American. Une étude préliminaire de 47 000 patients britanniques a révélé que 4,9% avaient développé un diabète, a rapporté The Guardian.

«Nous voyons clairement des personnes sans diabète développer un diabète», le Dr Remi Rabasa-Lhoret, médecin et chercheur en maladies métaboliques à l’Institut de recherche clinique de Montréal, a déclaré à CTV News . « Il est hautement probable que le COVID-19 déclenche la maladie. »

La grande question est de savoir pourquoi, et les scientifiques ont plusieurs théories.

Il se peut que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, attaque directement les cellules productrices d’insuline dans le pancréas, a rapporté Scientific American. Alternativement, le virus peut endommager ces cellules indirectement en infectant d’autres parties du pancréas ou les vaisseaux sanguins qui fournissent à l’organe de l’oxygène et des nutriments. Encore une autre théorie suggère que le virus infecte d’autres organes impliqués dans la régulation de la glycémie, tels que les intestins, et mine d’une manière ou d’une autre la capacité du corps à décomposer le glucose, de manière plus générale.

D’autres types de virus – tels que certains entérovirus , qui causent diverses conditions, y compris la maladie de la main, de la fièvre aphteuse et de la bouche, ont été liées au diabète dans le passé, a rapporté The Guardian. De plus, un sous-ensemble de patients qui ont attrapé le coronavirus Le SRAS-CoV, qui a provoqué des épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère au début des années 2000, a également développé un diabète par la suite, a déclaré à CTV News le Dr Mihail Zilbermint, endocrinologue et professeur agrégé à la Johns Hopkins School of Medicine.

En général, les infections virales aiguës peuvent déclencher une inflammation sévère dans le corps, et en réponse, le corps produit des hormones liées au stress, telles que le cortisol, pour atténuer cette inflammation. Les hormones de stress peuvent provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang, et cette augmentation ne disparaît pas toujours une fois l’infection disparue, a rapporté Scientific American.

En outre, les patients atteints de COVID-19 sont souvent traités avec des médicaments stéroïdiens, tels que la dexaméthasone, qui peuvent également faire augmenter la glycémie. Par conséquent, il est possible que ces stéroïdes contribuent également à l’apparition du diabète chez les patients atteints de COVID-19, a déclaré Zilbermint à CTV News. Le diabète induit par les stéroïdes peut disparaître après que le patient a cessé de prendre les médicaments, mais parfois, la maladie devient chronique, selon Diabète.fr .

Un autre facteur contribuant à l’incertitude sur le lien, cependant, est le nombre de patients déjà atteints de prédiabète, ce qui signifie qu’ils ont une glycémie supérieure à la moyenne lorsqu’ils ont attrapé le COVID-19. « C’est possible que [a] Le patient vit avec un prédiabète depuis de nombreuses années et ne le savait pas « , a déclaré Zilbermint à CTV News. » Maintenant, ils ont une infection au COVID-19 et l’infection les pousse à développer un diabète. «

Les scientifiques ne savent pas si les personnes qui ont développé le diabète après avoir reçu le COVID-19 auront la maladie de façon permanente, a déclaré Rabasa-Lhoret à CTV News. Chez au moins certains patients qui ont développé un diabète après une infection par le SRAS, leurs symptômes diabétiques ont finalement disparu et leur glycémie est revenue à des niveaux normaux après l’infection, selon un rapport publié en 2010 dans le journal. Acta Diabetologica . Les patients infectés par le SRAS-CoV-2 peuvent présenter des symptômes diabétiques similaires et de courte durée, mais cela devra être confirmé par d’autres études.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.