Le COVID-19 circulait silencieusement à Wuhan même après que la ville n’ait signalé aucun cas

Le COVID-19 a peut-être continué à se propager silencieusement à Wuhan, en Chine, au printemps 2020, même après que les décomptes officiels du gouvernement aient suggéré que le coronavirus avait été éradiqué, suggère une nouvelle étude.

SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, a été le premier découvert à Wuhan en décembre 2019, et la ville est rapidement devenue l’épicentre de ce qui allait devenir la pandémie de COVID-19. Les cas ont culminé à Wuhan en février 2020, mais ont rapidement diminué rapidement, avec seulement quelques cas signalés fin mars. Début avril, le le verrouillage de la ville était terminé , et plus tard ce mois-là, Wuhan a été déclarée exempte de coronavirus.

Mais la nouvelle étude, publiée jeudi 7 janvier dans la revue PLOS Maladies tropicales négligées , raconte une histoire différente. Les chercheurs, de l’Université de Wuhan, ont analysé plus de 63000 échantillons de sang prélevés en Chine – principalement à Wuhan – entre le 6 mars et le 3 mai 2020. Tous ces participants étaient en bonne santé et subissaient un dépistage avant de retourner au travail, ont déclaré les chercheurs.

Les échantillons de sang ont été testés pour anticorps contre le SRAS-CoV-2. Plus précisément, les chercheurs ont recherché à la fois des anticorps IgG, un type d’anticorps de longue durée suggérant une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, et des anticorps IgM, un anticorps à durée de vie relativement courte qui suggère une infection actuelle ou récente par le virus.

À Wuhan, le pourcentage de participants avec l’un ou l’autre de ces anticorps était de 1,7%. C’est beaucoup plus élevé que le pourcentage observé dans les zones en dehors de la province du Hubei (qui comprend Wuhan), qui était d’environ 0,4%.

De plus, les chercheurs ont constaté que le taux de positivité des IgM – indiquant une infection active ou récente – à Wuhan était de près de 0,5%, contre 0,07% dans d’autres parties de la Chine.

Sur la base du niveau d’anticorps IgM observé à Wuhan au printemps 2020, les chercheurs ont estimé que des milliers de personnes ont été infectées de manière asymptomatique pendant cette période.

«Nous concluons qu’une grande quantité de porteurs asymptomatiques du SRAS-CoV-2 existait après l’élimination des cas cliniques de COVID-19 dans la ville de Wuhan», ont écrit les chercheurs.

Sur la base des nombres d’anticorps de l’étude, les chercheurs ont estimé qu’à Wuhan, une ville d’environ 10 millions d’habitants, environ 168000 personnes avaient été infectées dans l’ensemble à Wuhan à cette époque, soit plus que les quelque 50000 cas signalés.

Les auteurs ont noté que du 14 mai au 1er juin, les responsables de Wuhan ont effectué des tests de masse COVID-19 sur 9,9 millions de personnes et ont trouvé un taux d’infection asymptomatique de seulement 0,3 pour 10000 personnes sur la base de tests PCR pour le matériel génétique du SRAS-CoV- 2.

Mais le taux trouvé dans l’étude actuelle, basée sur les tests IgM, était des centaines de fois plus élevé, ont déclaré les chercheurs. Cet écart pourrait être dû à plusieurs facteurs, y compris une plus grande sensibilité des tests d’anticorps sanguins par rapport aux tests PCR et aux dates antérieures de collecte dans l’étude actuelle par rapport aux tests de surveillance effectués par les responsables de la ville, ont déclaré les chercheurs.

