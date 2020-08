Le COVID-19 affecte les hommes et les femmes différemment: un regard sur les facteurs à l’origine des impacts sur la santé sexospécifiques

Bien qu’il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi le COVID-19 affecte différemment les sexes, les preuves indiquent que les principales différences sont biologiques.

La pandémie du COVID-19 a soulevé de nombreuses questions sur les raisons pour lesquelles le virus SRAS-CoV-2, les infections au COVID-19 et la crise mondiale de l’emploi et de l’économie ont eu un impact différent sur les hommes et les femmes.

Une tendance constante a émergé de taux de mortalité plus élevés chez les hommes que chez les femmes infectées par le COVID-19. Les données montrent que les hommes sont environ deux fois plus susceptibles de mourir d’une maladie liée au COVID-19 que les femmes. Simultanément, plus de femmes atteintes du COVID-19 sont susceptibles d’être diagnostiquées tôt car dans la plupart des pays, les femmes représentent la majorité des personnels de santé.

Dans une étude publié dans la revue La nature le 26 août, les scientifiques rapportent qu’une réponse immunitaire neutralisante contre le COVID-19 était plus forte chez les femmes, quel que soit leur âge. Le fonctionnement du système immunitaire qui est détaillé dans l’étude est une “base importante pour le développement d’une approche basée sur le sexe pour le traitement et les soins des hommes et des femmes atteints de COVID-19”, disent les auteurs.

La communauté de recherche a rassemblé des preuves – et est parvenue à un consensus – que les différences dans les taux d’infection chez les hommes et les femmes ne sont pas si différentes, mais les résultats le sont.

Ce schéma semble se répéter dans les rapports de presque tous les pays et soulève d’importantes questions concernant la propagation et l’impact clinique de cette pandémie:

Hommes et femmes également susceptibles de contracter le COVID-19?

Sur la base des données disponibles, les experts disent COVID-19 les taux d’infection sont similaires pour les hommes et les femmes. En d’autres termes, les hommes et les femmes sont également susceptibles de contracter une infection au COVID-19. Cependant, une proportion significativement plus élevée d’hommes succombent à la maladie que de femmes.

Cependant, l’Inde et de nombreux autres pays ne déclarent pas leurs cas et décès de COVID-19 séparément pour les femmes et les hommes, et beaucoup d’autres ne communiquent pas de données ventilées par sexe et par âge. Cela laisse peu de place pour une analyse indépendante des données sur les tests, les taux d’infection ou d’autres facteurs affectant le COVID-19 chez les hommes et les femmes.

Une fois infectés, les hommes sont-ils plus gravement touchés?

Plus en Inde que dans les nombreux autres pays touchés par le COVID-19, les données montrent que les hommes étaient plus susceptibles d’avoir des complications graves du COVID-19 et la mort. Des hommes plus âgés atteints d’une maladie sous-jacente ont également été trouvés plus vulnérables que leurs homologues féminines aux complications liées au COVID-19.

Des pays du monde entier signalent taux de mortalité significativement plus élevés du COVID-19 chez les hommes que les femmes. Une étude récente sur Frontières de la santé publique a conclu que les hommes sont au moins deux fois plus susceptibles de mourir du COVID-19, quel que soit leur âge. Les hommes étaient également moins susceptibles de survivre à des cas critiques de COVID-19.

Base biologique des différences entre les sexes dans le COVID-19

le SRAS, grippe, Ebola et VIH les épidémies affectent toutes les hommes et les femmes différemment. Des informations spécifiques au sexe sont essentielles pour comprendre comment un virus affecte la population car les hommes et les femmes sont susceptibles d’avoir des réactions très différentes au virus, aux vaccins et au traitement, aux experts Raconté Le New York Times. Les raisons peuvent être hormonales, génétiques ou même liées à des différences dans les bactéries intestinales.

Ces différences peuvent avoir des bases différentes au niveau biologique:

hormonale: comme les effets des hormones sexuelles testostérone, œstrogène ou progestérone. La réponse du corps peut également varier chez les personnes sous traitement hormonal.

génétique: comme les femelles ont deux chromosomes X, qui incluent plus de gènes d’immunité ou des différences dans les bactéries intestinales.

réponse immunitaire: une réponse immunitaire plus vigoureuse chez la femme augmente la capacité à lutter contre une infection, ainsi que le risque de maladies auto-immunes. Les premières études rapportent également un nombre plus élevé d’anticorps du sous-type IgG chez les femmes par rapport aux hommes après l’installation d’une infection par le SRAS-CoV2. les mastocytes chez les femmes peuvent déclencher une réponse immunitaire plus active, qui aide à mieux lutter contre les maladies infectieuses.

Impacts sociologiques du COVID-19

Les différences de sexe entre les femmes et les hommes qui jouent un rôle dans la gravité et la mortalité d’une infection aiguë au COVID-19 à court terme. Mais les facteurs sociologiques ont également un grand rôle à jouer.

Bien que les tendances montrent que les taux d’infection et la morbidité affectent plus d’hommes, l’impact émotionnel de la pandémie semble tomber de manière disproportionnée sur les épaules des femmes dans de nombreux pays. Plus de soins non rémunérés, de travail domestique, de perte d’emplois et de revenus et l’augmentation de la violence sexiste sont des facteurs contribuant à davantage de stress et d’anxiété liés à la pandémie chez les femmes, selon un Ressource d’ONU Femmes.

Impacts comportementaux du COVID-19

Des différences de comportement ont également été mises en avant, par exemple, les hommes sont plus susceptibles de fumer et les femmes se lavent les mains plus souvent. Dans le même temps, les femmes ressentent également plus d’effets secondaires des médicaments que les hommes, ce qui signifie que la posologie et les effets secondaires spécifiques au sexe des vaccins et des traitements doivent être pris en compte.

Les données montrent également que les hommes et les femmes ont du mal à trouver les fournitures médicales, les produits d’hygiène et la nourriture nécessaires. La proportion de personnes qui ne pouvaient pas voir un médecin, avaient des temps d’attente plus longs ou avaient des difficultés à accéder aux produits nécessaires, montre que davantage de femmes dans les pays en développement étaient désavantagées.

Les différences de droits sociologiques sous de nombreuses formes (possession de téléphone portable, accès à Internet, historique de l’éducation, etc.) pourraient empêcher les gens d’accéder à des informations potentiellement vitales. Il se trouve que les femmes se sont avérées moins susceptibles de recevoir des informations sur le COVID-19 que les hommes dans les pays en développement, parmi lesquels le Bangladesh et le Pakistan.

Impacts sur la santé et la sécurité

Avec les ordres de rester à la maison pendant le verrouillage, les personnes avec des partenaires violents sont à risque plus élevé d’abus mais se retrouvent isolés de personnes ou de ressources utiles. La France a vu la violence domestique les cas triplent au cours de la première semaine de verrouillage, tandis que l’Australie ont signalé une augmentation de 75% des cas et Le Liban a vu doubler les appels à une ligne d’assistance téléphonique locale en mars de cette année par rapport à l’année dernière. Si la violence domestique peut toucher les hommes ou les femmes, les femmes sont les victimes dans une majorité disproportionnée des cas.

Des taux de consommation de tabac plus élevés et une réticence à rechercher des soins médicaux appropriés et opportuns jouent un rôle dans la détermination des personnes les plus touchées. Les services de santé des femmes, tels que l’accès à la contraception, sont également précaires à moins que les gouvernements ne déclarent qu’il s’agit de services essentiels.

L’organisation de planification familiale Marie Stopes a estimé que 9,5 millions de femmes et de filles dans le monde risque de perdre l’accès à leurs services de contraception et d’avortement en 2020 en raison de la pandémie.

Implications pour la réponse COVID-19

Bien qu’il existe plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles le COVID-19 pourrait affecter différemment les sexes – allant des choix de mode de vie aux facteurs sociologiques, en passant par les différences de structure chromosomique et le fonctionnement complexe de notre système immunitaire – les preuves indiquent que la raison la plus probable est biologique.

Les différences de sexe affectent également la réponse du système immunitaire à une infection. Vérifiées par des études plus indépendantes, ces différences pourraient avoir des implications à tous les niveaux de la réponse mondiale au COVID-19 – des essais cliniques au traitement en passant par les stratégies de vaccination.

