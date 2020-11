Le COVID-19 a révélé le besoin de chaînes d’approvisionnement mondiales plus solides, déclare le président sud-africain Ramaphosa

La pandémie a fait des ravages encore plus importants sur les économies émergentes déjà confrontées à la pauvreté, aux inégalités et au sous-développement, a-t-il ajouté.

Le COVID-19 La pandémie a révélé la vulnérabilité d’une dépendance excessive vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement mondiales fragiles, même pour les aliments de base et les produits médicaux essentiels, a déclaré mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa en appelant la communauté internationale à soutenir un plan de relance global pour les pays africains.

S’adressant au 12e sommet virtuel des BRICS organisé par le président russe Vladimir Poutine, Ramaphosa a déclaré que la pandémie avait enseigné au monde la nécessité de renforcer les systèmes de santé et de se préparer à de futures urgences de cette nature et de cette ampleur.

« Cela nous a montré l’importance d’investir dans la science, la technologie et l’innovation », a-t-il déclaré via un lien vidéo.

Surtout, a déclaré le président, la crise sanitaire a enseigné que la solidarité internationale doit ouvrir la voie à la stabilité, à la sécurité et à la croissance économique.

«La pandémie a révélé la vulnérabilité d’une dépendance excessive vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement mondiales fragiles, même pour les aliments de base et les produits médicaux essentiels, a déclaré Ramaphosa, soulignant qu’elle a endommagé les économies et dévasté les moyens de subsistance à travers le monde.

«En tant que pays africains, elle (la pandémie) nous a montré la nécessité de construire des chaînes d’approvisionnement nationales et régionales plus résilientes pour permettre au continent de répondre plus efficacement à de telles crises à l’avenir, a-t-il déclaré.

Pour les économies émergentes déjà confrontées aux défis de la pauvreté, des inégalités et du sous-développement, la pandémie a fait des ravages encore plus importants, a déclaré Ramaphosa, alors qu’il appelait à l’unité entre les nations.

En tant que pays BRICS, nous sommes appelés à nous unir, à démontrer notre volonté collective et à faire preuve de leadership », a-t-il déclaré.

Soutenant l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour un New Global Deal, Ramaphosa a appelé la communauté internationale et les partenaires des BRICS à soutenir un plan de relance global pour les pays africains.

Cela permettra aux pays africains de contenir la maladie et de reconstruire nos économies endommagées, a-t-il déclaré.

Les BRICS (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud) sont connus comme un bloc influent qui représente plus de 3,6 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. Les pays BRICS ont un PIB combiné de 16 600 milliards USD.

Ramaphosa a également salué l’initiative de la nouvelle banque de développement, lancée par les BRICS, de fournir jusqu’à 10 milliards de dollars d’aide en cas de crise et de soutenir les efforts de reprise économique des pays membres pour faire face aux défis posés par l’épidémie de COVID-19. pandémie.

Rappelant à ses homologues que l’Afrique du Sud participe à plusieurs initiatives de recherche pour un COVID-19 avec des partenaires continentaux et internationaux, Ramaphosa a déclaré que l’expérience actuelle démontrait la nécessité d’accélérer la création du Centre de recherche et de développement des vaccins BRICS en Afrique du Sud, comme convenu dans la Déclaration de Johannesburg de 2018.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’Afrique du Sud à œuvrer en faveur de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que de l’Organisation mondiale du commerce.

« (Ceci) est essentiel pour rééquilibrer le système commercial mondial et garantir que ses avantages sont partagés plus équitablement », a déclaré le président.

Le sommet des BRICS a également réuni le Premier ministre indien Narendra Modi, le président chinois Xi Jinping et le président brésilien Jair Bolsonaro.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂