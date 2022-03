Le coût des véhicules électriques sera au même niveau que les véhicules à essence dans 2 ans : Gadkari

in

L’hydrogène sera bientôt le carburant alternatif le moins cher, a-t-il déclaré.

Image d’archive de Nitin Gadkari. PTI

Le ministre des Transports routiers, Nitin Gadkari, a déclaré que les progrès rapides de la technologie et du carburant vert réduiraient le coût des automobiles électriques, les ramenant au même niveau que les véhicules à essence au cours des deux prochaines années.

Répondant dans le Lok Sabha aux demandes de subventions pour le ministère des transports routiers et des autoroutes, 2022-23, Gadkari a souligné la nécessité de passer à un carburant indigène rentable et a espéré que ce carburant deviendra bientôt une réalité, réduisant les niveaux de pollution et améliorer la situation générale à Delhi.

Exhortant les députés à adopter les technologies de l’hydrogène pour le transport, Gadkari leur a demandé de prendre l’initiative dans leurs districts respectifs pour convertir les eaux usées pour produire de l’hydrogène vert. L’hydrogène sera bientôt le carburant alternatif le moins cher, a-t-il déclaré.

« Je peux dire que d’ici deux ans maximum, le coût d’un scooter électrique, d’une voiture, d’un pousse-pousse sera le même que celui d’un scooter, d’une voiture ou d’un pousse-pousse à essence. Les prix des batteries lithium-ion baissent. Nous développons cette chimie du zinc-ion , aluminium-ion, batteries sodium-ion. Si l’essence, vous dépensez 100 roupies, alors pour un véhicule électrique, vous dépenserez 10 roupies (pour l’utilisation) « , a déclaré Gadkari.

