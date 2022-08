Le coût des skins Overwatch est quelque chose que Blizzard veut savoir. Que pensez-vous d’un skin Overwatch à 45 € ?

Afin d’évaluer l’intérêt des joueurs pour les skins et autres cosmétiques de la suite gratuite imminente, Blizzard a envoyé des sondages à une variété de Surveillance joueurs.

Selon une remarque à PCGames d’un représentant d’Overwatch, le prix de l’enquête a été choisi au hasard, mais le prix recommandé pour les skins « Mythic » a surpris de nombreux joueurs.

Tous les produits cosmétiques du jeu original seront inclus dans Overwatch 2, mais le jeu aura également des passes de combat et des boîtes de butin aléatoires qui seront abandonnées.

La seule chose que Blizzard a confirmée est que des cosmétiques supplémentaires, y compris des charmes d’armes, des emotes de bannière et des skins mythiques personnalisables, seront proposés.

Vous pouvez modifier des caractéristiques spécifiques du skin d’un héros avec des skins mythiques. Par exemple, les couleurs de l’armure, de la lueur des yeux, du masque, du tatouage et des armes de Genji peuvent toutes être personnalisées dans le skin Genji Mythic, selon l’art conceptuel présenté par Blizzard lors d’un stream en juin.

Ces fonctionnalités ne sont personnalisables dans aucun autre skin actuellement sur le marché. Les peaux mythiques pourraient coûter jusqu’à 44,99 € ou aussi peu que 29,99 €, selon les estimations de l’étude la plus récente.

Des captures d’écran d’enquêtes demandant aux répondants environ 24,99 € de skins légendaires et 9,99 € de charmes d’armes ont été publiées par l’utilisateur de Reddit ChaosunleashedX et l’utilisateur de Twitter Portergauge. Ils pouvaient choisir parmi une gamme de packs cosmétiques au prix de 4,99 €, 19,99 € et 29,99 € dans les sondages.

Les deux articles ont reçu des commentaires et des réponses pour la plupart défavorables, de nombreuses personnes notant le scandale de la monétisation de Diablo Immortal et le succès financier apparent du jeu comme des raisons de s’inquiéter.

« Oui, je ne paierai pas 44,99 € pour la peau ; ils sont stupides de penser ainsi. Cependant, avec cet argent, vous pourriez au moins acheter un bon jeu.

J’adore le jeu et tout ce qu’il représente, mais s’ils continuent à facturer ces tarifs, OW 2 se terminera brusquement », a commenté Yourcupofkohi sur Reddit.