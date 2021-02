Le court métrage «  Us Again  » de Disney sera présenté en première avec Raya et le dernier dragon

Un nouveau court métrage d’animation théâtral vibrant et original du réalisateur Zach Parrish est parmi nous.

Nous à nouveau rassemble la danse, la musique, la narration émotionnelle et l’animation inspirée, et devrait faire ses débuts exclusivement dans les théâtres du monde entier à partir du 5 mars. Il jouera sur la même affiche que le dernier long métrage d’animation de Walt Disney Animation Studios (WDAS), Raya et le dernier dragon. Le film est le premier nouveau court métrage théâtral de Disney Animation depuis la sortie en 2016 de Fonctionnement intérieur, qui accompagnait Moana sur grand écran.

Situé dans une ville vibrante de rythme et de mouvement, un homme âgé et sa jeune femme de cœur ravivent leur passion juvénile pour la vie et les uns les autres lors d’une nuit magique. Les années s’estompent alors que la joie de danser les propulse à travers le paysage urbain passionnant de leur jeunesse et ravive de bons souvenirs et des ambitions. Nous à nouveau se raconte entièrement sans dialogue et sur une partition musicale funk et soul originale rappelant le milieu des années 60.

«Nous sommes ravis de créer notre premier nouveau court métrage théâtral en cinq ans, Nous à nouveau, exclusivement sur grand écran aux côtés de notre incroyable nouveauté, Raya et le dernier dragon, A déclaré le président de la WDAS, Clark Spencer. «Zach a puisé dans des éléments de sa vie personnelle et a collaboré avec les meilleurs du monde de la danse et de la musique pour créer ce film très spécial. Nous sommes très fiers de ce qu’ils ont accompli et avons hâte de le partager avec les cinéphiles en mars, puis en juin sur Disney Plus. »

Le réalisateur Zach Parrish est un vétéran de onze ans de WDAS qui a été responsable de l’animation sur Grand héros 6 et réalisateur du film Short Circuit, Flaques, en plus de ses nombreux crédits d’animation sur les fonctionnalités du Studio. Les chorégraphes / danseurs primés Keone et Mari (interprètes en vedette sur Monde de la danse, et réputés pour leurs collaborations avec des talents tels que Justin Bieber et Billie Eilish), et le compositeur acclamé Pinar Toprak (Capitaine Marvel) ont apporté leurs talents uniques à cette fantaisie expérimentale et musicale.

«Travailler avec Keone et Mari a été la clé pour faire fonctionner ce film», se souvient Parrish. «Dès le début, je savais que je voulais que ce film soit axé sur la musique. Et j’ai senti que la danse est un langage universel qui peut se traduire dans n’importe quelle culture. J’ai adoré que leur style de danse ait l’impression d’être fait pour l’animation, et qu’il y ait cette connexion authentique, honnête et organique entre eux parce qu’ils étaient en fait un couple marié dans la vraie vie. L’histoire elle-même a été inspirée par mes propres grands-parents, qui ont dû vieillir de différentes manières, ainsi que mes propres limitations physiques dans la pratique du sport résultant du vieillissement et des blessures. J’ai commencé à réfléchir à la façon dont quelqu’un pourrait voir le monde différemment à mesure que les choses changent et qu’ils vieillissent.

Keone observe: «Mari et moi avons toujours rêvé d’intégrer notre style de mouvement particulier dans l’animation. Notre style est très nouveau et jeune et nous étions comme des enfants dans un magasin de bonbons travaillant avec Zach et l’équipe pour le capturer et voir nos mouvements se réaliser à travers les personnages du film.

«Dès la première fois que nous avons vu les story-boards, j’étais déjà en train de déchirer», ajoute Mari. «Les personnages étaient faciles à comprendre et à comprendre. En tant que couple marié, nous avons essayé d’imaginer avoir leur âge, et nous avons également pensé à nos propres grands-parents pour donner vie aux personnages à travers la danse.

Le film est produit par Brad Simonsen (producteur associé sur Grand héros 6, Zootopie et Ralph brise Internet) et produit par Jennifer Lee, directrice de la création pour WDAS.

Lee a partagé: «L’une de mes priorités a été de ramener des courts métrages d’animation théâtrale et de donner aux artistes de notre studio l’occasion d’explorer de nouvelles idées. Nous à nouveau a tellement d’esprit et d’énergie et repousse les limites de notre narration courte.

Simonsen ajoute: «C’était fascinant de voir le processus et l’étroite collaboration entre la musique, la chorégraphie et la vision de Zach pour la mise en page et l’animation. Le film a un message intemporel et affirmant la vie et une résonance émotionnelle particulièrement divertissante. L’amour de Zach pour la danse et l’animation, et sa volonté de prendre des risques en tant que cinéaste, en ont fait un véritable travail d’amour.

Nous à nouveau apparaîtra dans les salles de cinéma comme le court accompagnant Raya et le dernier dragon avant de faire ses débuts en streaming en juin sur Disney +.