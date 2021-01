Le cours des actions d’AMC Theatres augmente grâce au ralliement des utilisateurs Reddit

AMC Theatres connaît une forte augmentation des stocks, grâce au sous-répertoire WallStreetBets. Le groupe a pu prendre des actions GameStop à partir de 20 € sur 300 €, où il se trouve actuellement. Pour les cinémas AMC, ils sont actuellement au même niveau qu’ils étaient avant la pandémie, ce qui est énorme. La chaîne de cinéma populaire a annoncé cette semaine qu’elle était en mesure de lever suffisamment de capitaux pour rester à flot tout au long de 2021. Plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord restent fermés, en raison de la crise de la santé publique, bien qu’il semble que les choses pourraient revenir à certains forme de normalité à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Les actions d’AMC Entertainment Holdings s’élevaient à environ 4 € au début de la semaine et elles sont maintenant à 16 €. Le groupe Reddit WallStreetBets est à l’origine de la récente flambée, et il semble qu’il est sur le point de devenir beaucoup plus élevé. Le groupe a ramené GameStop dans l’actualité et ils font de même avec AMC, mais à un rythme un peu plus lent. WallStreetBets se décrit comme «comme 4chan a trouvé un terminal Bloomberg», ce qui est assez précis. Ils prennent les rues numériques et sombrent dans les hedge funds.

Des applications comme Robinhood et WeBull ont transformé l’investissement en un jeu pour certains utilisateurs qui n’avaient même jamais pensé à entrer en bourse auparavant. Cependant, WallStreetBets prend des actions très volatiles et soit fait gagner beaucoup d’argent aux utilisateurs en peu de temps, soit enlève tout. Quoi qu’il en soit, l’un ou l’autre des résultats est célébré sur le subreddit populaire avec des mèmes et des captures d’écran. Un utilisateur chanceux a pu transformer 50 000 € en 22 millions de dollars sur le pic GameStop, grâce à un gain de 41 000%.

Les cinémas AMC verront-ils les numéros GameStop? Ce n’est pas clair pour le moment, mais le buzz sur WallStreetBets le donne à coup sûr. 2020 n’a pas été une bonne année pour personne, en particulier pour les cinémas, car AMC a flirté avec la faillite jusqu’à cette semaine. Il a été rapporté que la chaîne de théâtre n’ouvrait plus jamais ses portes après la pandémie, bien que les choses s’améliorent maintenant. Les grands studios ont un énorme arriéré de films qui sortiront en salles dans les prochains mois, tant que la crise de la santé publique commencera à évoluer sous un jour positif.

Certains ont décrit le marché boursier actuel comme une bulle massive qui est sur le point d’éclater, ce qui est une grande peur. D’autres essaient joyeusement de renverser le système tant qu’ils le peuvent, se référant aux actions comme des «stonks» et produisant des mèmes, tout en gagnant une somme décente en même temps. Les gens appellent le mouvement WallStreetBets « les caddies contre les membres du country club », et il ne voit aucun signe de disparition de si tôt. Le box-office n’étant pas sur la photo pour le moment, AMC Theatres n’a pas encore commenté la flambée des cours des actions provenant des utilisateurs de Reddit. Entertainment Weekly a été l’un des premiers points de vente à faire état de la récente flambée du cours des actions d’AMC Theatres.

