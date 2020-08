Le courrier de deuil émouvant des stars de Marvel pour Chadwick Boseman

29.08.2020 11h42

Quatre ans après avoir été diagnostiqué, Chadwick Boseman est décédé hier d’un cancer du côlon. Beaucoup de ses collègues Marvel ont écrit un courrier émouvant à la mémoire de leur ami et collègue.

La nouvelle a secoué le monde. L’acteur américain Chadwick Boseman, devenu une star mondiale en 2018 avec le mégahit de Marvel “Black Panther”, est décédé le 28 août d’une longue maladie du cancer du côlon. Il n’avait que 43 ans.

Ses collègues et amis étaient probablement au courant de sa maladie, mais ils n’arrivent toujours pas à y croire. Ils rendent hommage à leur vieil ami avec leurs nécrologies émouvantes.

Angela Bassett: Leur longue histoire ensemble

La belle actrice Angela Bassett, 62 ans, s’est souvenue de son fils de cinéma avec ce post Instagram déchirant. Elle a écrit:

«Chadwick et moi devrions être connectés, nous devrions être une famille. Ce que beaucoup ne savent pas, cependant, c’est que notre histoire a commencé bien avant la Panthère noire. Lors de la première soirée de Black Panther, Chadwick m’a rappelé quelque chose. Il m’a chuchoté que lorsque j’ai obtenu mon doctorat honorifique de l’Université Howard, c’était lui qui devait m’accompagner ce jour-là.

Et nous étions ici des années plus tard en tant qu’amis et collègues. Nous avons passé la nuit la plus glorieuse de ma vie! Nous avions passé des semaines à nous préparer, à travailler, à nous asseoir l’un à côté de l’autre dans la chaise de maquillage tous les matins et à passer la journée ensemble en tant que mère et fils. Je suis honoré que nous ayons vécu cette expérience parfaite ensemble.

Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent incroyable. Je rends donc hommage à un esprit merveilleux, un artiste accompli, un frère émouvant… «Vous n’êtes pas mort, vous avez volé loin…». Tout ce que vous possédiez, Chadwick, vous l’avez donné de votre plein gré. Taisez-vous maintenant, doux prince. Wakanda Forever. “

Mark Ruffalo: “Reste au pouvoir, roi”

Mark Ruffalo (52 ans), qui joue Bruce Banner / Hulk dans les films Marvel, a également pris la parole. Les hommes avaient travaillé ensemble sur le tournage de Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. La star hollywoodienne a écrit à propos de Chadwick Boseman sur Instagram:

«Tout ce que j’ai à dire, c’est que les tragédies qui se sont accumulées cette année n’ont fait que s’aggraver avec la perte de Chadwick Boseman. Quel homme et quel immense talent. Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur n’était que le début. Dieu t’aime. Reste en force, roi. “

Tom Holland appelle Chadwick Boseman un héros

Tom Holland (24 ans), l’actuelle star de la franchise Spider-Man, a écrit dans son Insta-Post que Boseman serait «encore plus un héros dans la vraie vie qu’à l’écran». Le jeune acteur a poursuivi en disant que le collègue était «un modèle non seulement pour moi sur le plateau, mais pour des millions d’autres personnes dans le monde».

Très vrai! La star de “Black Panther” a défendu les autres tout au long de sa vie. Son engagement s’adressait principalement aux plus petites personnes sur terre. En 2018, par exemple, il a fait don d’un million de dollars à l’organisation “Clubs garçons et filles d’Amérique ».

Lors du tournage du blockbuster Marvel qui a fait de lui une superstar, il est resté en contact avec deux enfants diagnostiqués d’un cancer en phase terminale. Ils avaient été tellement excités de voir le film mais sont malheureusement décédés avant sa sortie. La star en a parlé les larmes aux yeux. Aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi Chadwick Boseman était si proche de son destin.

Kevin Feige pleure au nom de la famille Marvel

Pour les fans non-Marvel: Kevin Feige est un producteur de films américain qui a produit de nombreuses adaptations comiques Marvel, dont “Black Panther”. Au nom de la famille Marvel, il a écrit cette nécrologie pour Chadwick Boseman pour le magazine The Hollywood Reporter:

«Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il marchait sur le plateau, il respirait le charisme et la joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment immortel. Il incarnait de nombreuses personnes extraordinaires dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que n’importe quelle personne qu’il représentait. Désormais, il prend sa place à ses côtés, en tant qu’icône de l’éternité. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous pleurons sa famille ce soir ».

Dans ce sens. Repose en paix Chadwick Boseman.