Le couple Marvel qui vient de se fiancer dans la vraie vie

MERVEILLE

Ce n’est pas Zendaya et Tom Holland ! Ce sont les personnages de la franchise de super-héros qui planifient secrètement leur mariage.

©IMDBLes acteurs Marvel planifient leur mariage dans la vraie vie.

le Univers cinématographique Marvel Il a présenté des dizaines de couples tout au long de son histoire, et beaucoup d’entre eux ont montré une énorme chimie au-delà de l’ensemble. Zendaya et Tom Holland, Scarlett Johanson et Ryan Reynolds ou Robert Downey Jr. et Marisa Tomei Ce ne sont là que quelques exemples de célébrités qui ont eu une liaison, en plus de partager une franchise. Mais maintenant, l’un d’eux vient de se fiancer.

Il ne s’agit de rien de moins que Tom Hiddleston et Zawe Ashton, le duo qui éblouit et qui a su conquérir tous les regards lors du dernier volet des BAFTA. Alors qu’il était chargé de donner vie à Loki et a même eu sa propre série solo sur Disney+, elle arrivera au studio de super-héros avec les merveillesla suite de Capitaine Marvel dans lequel il travaillera aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris.

Les rumeurs de fiançailles ont commencé lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge le week-end dernier. C’est que bien que Zawe ait essayé de se cacher, tous ses partisans ont remarqué qu’il cachait son annulaire gauche, le recouvrant des manches de sa robe. Ce n’est que lorsque le présentateur de télévision britannique AJ Odudu a partagé un selfie avec l’actrice qu’il a finalement été révélé. une bague en diamant.

Hiddleston et Ashton se sont rencontrés en 2019, lorsqu’ils ont joué dans la pièce trahison. Dans cette production du West End, ils ont joué un couple et, presque immédiatement, l’amour est entré dans leur vie. La romance a grandi à une vitesse rapide et finalement en 2021, ils ont décidé de commencer à vivre ensemble, précisément dans Atlanta, Ga. Bien qu’aujourd’hui ils n’aient pas peur de se montrer publiquement en couple, la vérité est qu’ils gardent très attentivement leur vie privée.

« J’aime ce que je fais, je me consacre avec un engagement absolu à faire du grand art et du divertissement. Mon travail est dans la sphère publique, mais j’ai aussi une vie privée et ces deux choses sont séparées.», avait souligné Tom Hiddleston au Telegraph. Bien qu’ils n’aient pour le moment pas évoqué l’actualité, leurs fans célèbrent déjà leur engagement sur les réseaux sociaux.

