Gillian Anderson s’est démarqué dans son rôle de Margaret Thatcher dans la quatrième saison de The Crown sur Netflix et a obtenu de nombreuses distinctions, dont un Golden Globes et un Prix ​​du choix des critiques. Cependant, se mettre à la place d’une personnalité aussi importante n’était pas facile et cela incluait la partie physique : L’actrice de 52 ans a révélé l’astuce qu’elle a utilisée pendant le tournage pour ressembler au Premier ministre. Vous n’avez pas remarqué !

La performance de l’ancien X-Files Il s’est montré à la hauteur, même si dans l’avant-première, la star britannique a avoué le défi que cela représentait. « Je ne pense pas avoir jamais endossé un rôle qui présentait autant de pression. », exprimé dans des déclarations au Times en août 2020. En plus d’assumer un rôle aussi important sur le plan émotionnel, l’interprète a dû modifier les aspects de votre visage.







Dans un remake de « Actors on Actors » de Variety, Anderson a discuté avec Élisabeth mousse (The Handmaid’s Tale) et a rappelé son travail sur la série UK Crown. « Je ne la connaissais pas vraiment jusqu’à ce que je commence à faire des recherches, et c’est un personnage tellement controversé. Ce n’est que lorsque je me suis immergé en elle que j’ai compris pourquoi il était logique que je la joue. C’était presque comme une chose alchimique. », a commencé par se remémorer son rôle de Thatcher.

Le coup de Gillian Anderson sur la Couronne que personne n’a remarqué

De plus, l’actrice a raconté le problème qu’ils avaient avec les dents de leur personnage et la résolution qu’elle a prise avec l’équipe de production. « Nous pensions à des prothèses dentaires, alors nous avons essayé trois ou quatre formes et tailles différentes. Elle était connue pour avoir de mauvaises dents, mais tout avait l’air mauvais. », Tenu.

« Et puis il m’est venu à l’esprit: puis-je l’imiter avec ma bouche et comment je tiens ma bouche? En fait, j’ai découvert que oui, c’était suffisant. Alors je l’ai fait avec ma bouche. En fait, c’était un cadeau d’avoir pris cette décision, parce que je pouvais montrer ce que je voulais « Il a indiqué le truc qu’il a utilisé avec sa bouche pour simuler les mauvaises dents du premier ministre.