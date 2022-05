Le côté obscur de l’anneau aurait été annulé chez Vice après trois saisons

Il semble que Côté Obscur de l’Anneau n’avance pas chez Vice. La semaine dernière, Vice a annoncé sa programmation pour la saison 2022-23, et Côté Obscur de l’Anneau était notoirement absent. Selon l’initié de la lutte professionnelle Dave Meltzer du Wrestling Observer, c’est parce que le réseau a refusé de commander une quatrième saison de la série documentaire à succès.

La nouvelle est un peu surprenante, car Côté Obscur de l’Anneau était devenue la série la plus regardée de l’histoire de Vice. Sa troisième saison a même reçu une commande surdimensionnée de 14 épisodes, contre 10 pour la saison 2 et seulement six épisodes pour la saison 1. Les docuseries ont également été acclamées par les critiques et les téléspectateurs.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Meltzer affirme que la série a probablement été annulée en raison de la controverse découlant de la saison 3. En particulier, l’épisode « Plane Ride from Hell » avait suscité des critiques car il y avait des « incohérences » dans certaines histoires racontées, peut-être avec des lutteurs mélangeant des détails de cela. trajet en avion tristement célèbre avec d’autres qui s’étaient produits à cette époque. Il y avait aussi des personnalités de la lutte présentées dans le programme qui n’étaient apparemment pas satisfaites de la façon dont elles étaient représentées dans l’épisode, comme Jim Ross, Tommy Dreamer et Rob Van Dam.

Rien n’a été officiellement confirmé par Vice, mais il semble possible que le réseau craignait d’explorer d’autres histoires controversées dans l’histoire de la lutte et voulait éviter de provoquer de nouvelles réactions négatives. Dans tous les cas, la série qui touche à sa fin décevra à coup sûr de nombreux fans de catch, car au-delà de la controverse Plane Ride from Hell, la série a été félicitée pour avoir mis en lumière certaines des histoires les plus sombres de l’histoire de la lutte.

Le côté obscur du ring a présenté le côté laid de la lutte professionnelle







Côté Obscur de l’Anneau a été créé par Evan Husney et Jason Eisener, première première sur Viceland en 2019. Dans chaque épisode, une histoire sombre de l’histoire de la lutte professionnelle est racontée du point de vue de beaucoup de ceux qui étaient impliqués. Au cours de 30 épisodes, les créateurs ont exploré le Montreal Screwjob, la mort tragique de Chris Benoit et de sa famille, l’accident mortel d’Owen Hart, la vie troublée de Brian Pillman et, bien sûr, le Plane Ride from Hell, parmi de nombreux autres sujets. .

Alors qu’il apparaît que Côté Obscur de l’Anneau est terminé, Husney et Eisener travailleront toujours avec Vice. Apparemment, Husney et Eisener font équipe avec Seven Bucks Productions de Dwayne Johnson pour développer une nouvelle série documentaire basée sur la lutte pour le réseau. On dit qu’il suit les jours du territoire de la lutte professionnelle qui existaient avant que le WWF de Vince McMahon (maintenant WWE) ne change complètement l’entreprise dans les années 1980. Les talents qui seront impliqués incluent Jim Ross, Michael Hayes, Ted DiBiase et Jake « The Snake » Roberts.

Peut-être un jour Côté Obscur de l’Anneau peut être relancé avec de nouveaux épisodes, mais pour l’instant, Vice a fini de se pencher sur les coins les plus sombres de l’histoire de la lutte professionnelle. Les épisodes passés de Côté Obscur de l’Anneau peut être trouvé en streaming sur Hulu.





