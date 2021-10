Le costume noir d’Adam et le casque Hawkman révélés dans de nouvelles photos des coulisses

De nouvelles photos publiées sur Twitter ont donné un meilleur aperçu de Dwayne Johnson Adam noir costume et l’armure Hawkman du film et bien qu’ils soient loin de ce à quoi ils ressembleront avec un peu de magie cinématographique incluse, cela donne une bonne idée de ce que l’on peut attendre du Shazam ! retombées. Comme prévu, le costume principal de Black Adam présente un certain nombre de similitudes avec le costume Shazam de Zachary Levi, comme l’insigne en forme d’éclair sur la poitrine. Considérant que les deux personnages ont obtenu leur pouvoir de la même source. Il a également une sensation similaire à l’esthétique DCEU qui a été créée par Zack Snyder dans Homme d’acier et a fait partie de bon nombre des films suivants dans les films DC.

Je vais juste les déposer ici…#BlackAdampic.twitter.com/UbKG2TZVN0 – Ishaan Sangha (@IshaanSangha) 6 octobre 2021

D’autres images de l’armure Hawkman d’Aldis Hodge ne sont pas aussi clairement présentées, mais elles sont suffisantes pour avoir une idée générale de ce à quoi le personnage va ressembler. Son casque vu dans l’une des images est un dessin tiré directement de la source de la bande dessinée, et c’est toujours le plus que nous ayons vu des dessins de personnages depuis que Johnson a partagé une image de lui-même en costume d’Adam noir, bien que celui-ci soit de derrière et à partir des épaules vers le haut.

Johnson a passé beaucoup de temps pendant le tournage de Black Adam à partager des photos et des mises à jour dans les coulisses, mais une chose qui a été très insaisissable sont les bons plans des costumes et des personnages. Filmer sur Adam noir il y a quelques mois, mais juste avant que le producteur Hiram Garcia ne parle à Variété à propos de voir Johnson habillé en Black Adam, et il semble que nous allons obtenir quelque chose de spécial lorsque le film sortira enfin à l’été 2022.

« Il y a des moments, vous savez mon ami, en tant que cinéaste où vous vous dites: » Je n’oublierai jamais ça. » Quand il est sorti avec ce costume, c’était… Oh, à 100%. C’était un bébé, l’un de nos bébés spéciaux. Non seulement j’étais là, mais je m’assurais aussi que j’allais capturer ce moment devant la caméra pour assurez-vous de ne jamais l’oublier », a déclaré Garcia. « Tu vas être époustouflé quand tu le verras. C’est un super-héros ambulant. Il se prépare pour ce rôle depuis plus de dix ans, alors le voir prendre vie devant toi. C’était magique, mec. «

Johnson a travaillé avec un certain nombre de personnes sur Adam noir qui a également eu un rôle à jouer dans son récent film Disney Jungle Cruise, dont le réalisateur Jaume Collet-Serra. S’exprimant à la Croisière dans la jungle première, Collet-Serra a comparé Black Adam à Dirty Harry de Clint Eastwood. « Vayant juste de faire une comédie d’aventure romantique où il est très léger, j’étais vraiment attiré par la version sombre de Dwayne. En gros, le transformer en Clint Eastwood dans un western. Je me suis dit: » Tu es comme le Dirty Harry des super-héros Je n’ai pas eu à convaincre les gens que j’avais raison pour celui-ci de la même manière que je l’ai fait pour Croisière dans la jungle. C’est comme les choses que j’ai faites avec Liam [Neeson], cet anti-héros dur à cuire qui a du cœur. Le monde n’est pas noir et blanc. Le monde est dans des zones grises, vous avez donc besoin de ces personnes qui roulent dans cette zone grise. »

Adam noir a encore de nombreux secrets à révéler, et de nombreux fans attendent maintenant l’événement DC FanDome le week-end prochain lorsque Adam noir avec être présenté avec d’autres projets à venir, y compris Le Batman, Shazam ! La fureur des dieux et celui de James Gunn Pacificateur séries.

Adam noir arrive en salles le 29 juillet 2022.

