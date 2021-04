Le costume noir Adam du Rock n’a pas de rembourrage

Après l’arrivée de Dwayne « The Rock » Johnson à Atlanta pour le tournage de DC Outing, Blak Adam l’entraîneur et entraîneur de force du lutteur devenu acteur, Dave Rienzi, a maintenant révélé ce que nous attendions tous: le Adam noirsuper-suit ne nécessitera aucun rembourrage. Alors que beaucoup critiquaient l’ennemi juré de Black Adam, Shazam !, pour utiliser un rembourrage supplémentaire pour créer ce look de super-héros, Rienzi confirme que ce ne sera pas un problème lorsque The Rock s’habillera.

« C’est un processus amusant quand vous avez quelqu’un comme [Johnson] qui est tellement motivé, discipliné et déterminé à faire le travail. Il y a une vision en constante évolution vers laquelle nous travaillons toujours. Nous nous préparons au film Black Adam depuis un certain temps, dans le but de créer un physique de super-héros réel … sans combinaison de super-héros rembourrée nécessaire. «

Bien sûr, tout le monde ne peut pas ressembler à The Rock, et Shazam! La star Zachary Levi a toujours travaillé dur pour donner vie au super-héros de DC à l’écran, il avait juste besoin d’un peu d’aide pour remplir le costume, c’est tout. Vraiment, il n’est pas surprenant que Dwayne Johnson n’aura pas besoin de la même assistance, l’acteur ayant été un monstre bien avant le début de sa carrière à Hollywood.

Johnson a précédemment révélé son régime d’entraînement intense en préparation pour Adam noir. En commençant par le cardio à jeun, The Rock passe ensuite aux poids, complétant son entraînement en résistance à l’aide d’une division traditionnelle push / pull / jambes conçue pour obtenir un look de bodybuilder complet et bien arrondi et comprend des supersets et même des ensembles géants. Ce qui explique pourquoi l’acteur est une telle montagne d’un être humain.

Bien que des détails de tracé spécifiques pourAdam noir sont rares, Johnson jouera dans le film en tant que Teth-Adam avant de finalement devenir le titulaire Black Adam. Anti-héros de Kahndaq emprisonné pendant 5000 ans, il devient l’ennemi juré du super-héros Shazam et partage ses pouvoirs avec l’ancien sorcier du même nom.

En plus de présenter le supervillain de Johnson, Adam noir sera également le premier grand écran de la Justice Society of America. Composé de Noah Centineo en tant qu’Atom Smasher, qui peut contrôler sa structure moléculaire et manipuler sa taille et sa force, Aldis Hodge en tant que chef de la JSA Hawkman, la réincarnation d’un prince égyptien qui a le pouvoir de voler, Quintessa Swindell en tant que Cyclone, qui peut contrôler vent et générer du son, et Pierce Brosnan dans le rôle de Kent Nelson AKA Doctor Fate, un puissant sorcier, la JSA ne manquera pas de se heurter au champion surpuissant de Johnson et devrait offrir au public une multitude de délices visuels et de nouveaux personnages qui ne manqueront pas de soyez instantanément les favoris des fans.

Adam noir a été piégé dans les limbes de la production pendant un certain temps, le film DC devant initialement sortir fin 2020, avant d’être déplacé et prévu pour décembre 2021. Le film a ensuite été retardé indéfiniment en raison de la situation mondiale actuelle, mais avec la production sur Adam noir maintenant bien engagé, les fans peuvent enfin se détendre en sachant qu’il ne faudra pas longtemps avant de voir Johnson habillé, démarré et prêt pour l’action, et tout sans rembourrage.

Adam noir est réalisé par Jaume Collet-Serra et devrait sortir aux États-Unis le 29 juillet 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Muscle and Fitness.

Sujets: Black Adam, Shazam