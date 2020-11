Le costume de Taskmaster s’affiche en plein écran dans le dernier regard sur Black Widow de Marvel

Merci au récent Black Widow: Le livre spécial du film officiel nous avons maintenant notre meilleur regard sur le mystérieux méchant du film, Taskmaster. Le personnage coupe une présence intimidante dans cette nouvelle sortie Veuve noire art conceptuel et série d’alambics, recouverts d’une armure de la tête aux pieds et brandissant une épée et un bouclier.

#Veuve noire nos ofrece un nuevo vistazo a Taskmaster. pic.twitter.com/WPHxiZsf5N – La Cosa Cine (@lacosacine) 9 novembre 2020

Taskmaster étudie le style de combat de ses adversaires afin de les imiter et d’apprendre à l’utiliser contre eux, ce qui sera très pratique lorsque vous jouez avec des joueurs comme Veuve noire et son équipage hautement qualifié. L’identité derrière le masque de Taskmaster est actuellement inconnue, beaucoup pensant que ce sera soit OT Fagbenle, soit Rachel Weisz qui se révélera être le méchant.

« Il y a toute une théorie du complot selon laquelle je suis Taskmaster », a déclaré Fagbenle lors d’un Instagram Live plus tôt cette année, incitant son ami à répondre qu’il l’est probablement. « Vous essayez de le sortir aussi? » Fagbenle a répondu: « Je pensais que nous en avions parlé, je pensais que nous allions garder un peu de retard sur le DL. »

Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des fondateurs Avengers, même révélant des détails concernant la célèbre mission de Budapest. À la naissance, la veuve noire, alias Natasha Romanova, est confiée au KGB, où elle est préparée pour devenir l’agent ultime. Lorsque l’URSS éclate, le gouvernement tente de la tuer, avant que l’action ne se déplace vers l’actuel New York, où elle travaille maintenant comme agent indépendant. Maintenant, Natasha Romanoff se retrouve soudainement seule et obligée de faire face à une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Veuve noire stars Scarlet Johansson reprenant le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow, Midsommar’s Florence Pugh comme Yelena Belova, Choses étranges star David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, Avengers: Endgame’s William Hurt comme Thaddeus Ross, Les défunts Ray Winstone comme Dreykov, Le conte de la servante star OT Fagbenle comme Rick Mason, et Les favoris Rachel Weisz comme Melina Vostokoff.

David Harbour a récemment fourni plus de détails concernant la direction du film et le passé de Natasha en disant: « Le lien avec [David Harbour’s character Alexei aka Red Guardian] et Black Widow est qu’ils ont été créés comme une famille d’espionnage en Amérique dans les années 90. Donc, le personnage de Rachel Weisz, Melina, était en quelque sorte la maman, Alexei était le père, et Natasha et Yelena étaient leurs petits enfants. Nous voyons cela au début du film, et ils fonctionnent en quelque sorte comme une famille. Ils se sont donc connus il y a longtemps et ont ensuite perdu contact pendant près de vingt ans. Et quand nous reprenons, Alexei avait cette profonde connaissance de Natasha d’une certaine manière que personne d’autre n’avait quand elle était enfant. Il l’a emmenée de la salle rouge et l’a également remise dans la salle rouge parce qu’il croyait en cette cause. «

Marvel Studios a récemment repoussé toute sa gamme sur grand écran, avec Veuve noire devrait maintenant ouvrir le 7 mai 2021, plus d’un an après sa sortie prévue. Black Widow’s nouvelle date a entraîné la prochaine Shang-Chi et la légende des dix anneaux passant de sa date de sortie du 7 mai 2021 au 9 juillet 2021. Éternels, qui était censé suivre Veuve noire se déplace du 12 février 2021 au 5 novembre 2021.

Cela nous vient grâce à Black Widow: The Official Movie Special Book, qui est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada et devrait sortir au Royaume-Uni le mois prochain.

Sujets: Black Widow