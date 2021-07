Le costume de docteur Fate de Pierce Brosnan sera CGI dans Black Adam

Le film tant attendu Black Adam arrive relativement bientôt. Pierce Brosnan, largement connu pour jouer James Bondà travers plusieurs films, jouera le rôle du Dr Fate, l’un des sorciers les plus puissants de DC. Il est membre de l’équipe de super-héros, la Justice Society of America. Avec d’autres héros, le Dr Fate sera amené à aider à arrêter Black Adam après l’emprisonnement de 5000 ans de l’anti-héros/méchant. L’art conceptuel du film a été dévoilé, mais peu d’informations ont été révélées jusqu’à présent. Alors que certains auraient pu s’attendre à ce que son costume soit pratique, il sera plutôt présenté sur grand écran via la capture de mouvement. La nouvelle de la production vient de Brosnan lui-même, discutant du costume, entre autres, avec son fils sur Twitter.

« C’est un si gros film que le programme change… Je dois mettre la combinaison de capture de mouvement… » – @Pierce Brosnan parle de la programmation du costume de ‘Black Adam’ et du docteur Fate avec son fils pour @gens. pic.twitter.com/D7Lqk8FBay – Mises à jour de Black Adam (@blackadamnews) 19 juin 2021

Certains accueillent favorablement l’idée d’avoir un costume entièrement numérique. D’autres peuvent penser que le costume devrait exister dans la vraie vie. Ces pensées ne changent pas le fait que la combinaison sera une capture de mouvement. Pierce Brosnan a parlé dans une récente interview avec People, où il a déclaré: « Je dois mettre la combinaison de capture de mouvement, ce qui est un défi d’acteur en soi, mais j’ai eu de la chance d’avoir été élevé au théâtre, donc je sais comment mettre des collants . »

La capture de mouvement est un outil de plus en plus courant dans les adaptations de films de bandes dessinées. Parfois, ça s’arrange pour le mieux. Souvent, les coulisses des films MCU montrent de nombreux acteurs en costume. Il est probablement plus probable de voir des membres de la distribution Marvel dans des costumes de capture de mouvement que des costumes pratiques.

La majorité des costumes Marvel se sont bien déroulés lorsqu’ils sont sortis en salles. Cependant, toutes les instances de capture de mouvement ne semblent pas bonnes. Un point culminant de cela est le tristement célèbre Lanterne vertedéguisement. Même Ryan Reynolds, qui a joué le personnage, s’est moqué à plusieurs reprises des effets numériques.

Espérons que la tenue de Doctor Fate soit exceptionnelle lorsqu’elle apparaît sur grand écran. Le super-héros a sans doute l’un des costumes les plus cool de toutes les bandes dessinées.se

Pour ceux qui ne le savent pas, Dr. Fate est similaire au Dr. Strange de Marvel. Cependant, il faut noter que le Dr Fate est apparu pour la première fois en 1940. Le Dr Strange, quant à lui, est apparu 23 ans plus tard en 1963. Le personnage de DC a déjà fait des apparitions sur petit écran dans Petiteville, Ligue de justice illimitée, et une présence notable sur Jeune Justice. Son prochain rôle sera la première apparition dans un film d’action en direct. Dans les bandes dessinées, le Dr Fate est décrit comme « un puissant sorcier et agent des Seigneurs de l’Ordre qui combat le mal aux côtés de sa femme Inza. Son amulette, sa cape et son casque sont des créations de l’ancien Nabu qui agit comme son mentor et son spirituel. guide. Il est membre fondateur de la Justice Society of America.se

« En explorant la vallée d’Ur en Mésopotamie avec son père archéologue dans les années 1920, Kent Nelson a déchaîné Nabu, un ancien immortel de la planète Cilia qui était en animation suspendue depuis des milliers d’années. Cela a accidentellement tué le père de Kent, mais il a gagné un père de substitution à Nabu, qui a décidé de guider le jeune garçon dans les secrets de l’univers, lui donnant des pouvoirs incroyables grâce à un contrôle moléculaire total et lui enlevant son chagrin. »

Les pouvoirs mentionnés précédemment ont transformé Nelson en Dr. Fate. Il est ensuite devenu l’un des personnages les plus puissants de l’univers DC. Alors que d’autres assumeraient le rôle du super-héros, Kent Nelson est le premier et le plus populaire personnage à habiter le manteau. Il est membre de la Justice Society of America, la première équipe de super-héros de la bande dessinée. La liste originale comprenait Batman, Superman, le Flash original, Jay Garrick, le Green Lantern original, Alan Scott, Sandman de DC et Housman, qui obtiendra son propre film à l’avenir. Dans Adam noirle groupe sera composé du Dr Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher. Ils affronteront le titulaire Black Adam, qui sera interprété par Dwayne « The Rock » Johnson. Le projet est dirigé par Jaume Collet-Serra. Dans les bandes dessinées, Black Adam est l’ennemi juré de Shazam. Les deux personnages se croiseront dans le troisième Shazam film. Adam noirsortira en exclusivité en salles le 29 juillet 2022.

