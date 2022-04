Le costume Batman de Michael Keaton fuite dans The Flash

in

Bandes dessinées DC

Une fuite montre en détail le nouveau costume que Michael Keaton portera en tant que Dark Knight dans The Flash.

©IMDBMichael Keaton comme Batman

Michel Keaton a fait ses débuts en tant que Homme chauve-souris en 1989 avec un costume qui montrait en détail la physionomie d’un corps humain « travaillé ». Déjà dans la suite de 1992, la chauve-souris gothique protégeait son corps avec plus d’armure. « abstrait » qui laissait de côté les aspects qui la liaient à l’anatomie humaine. Éclat est le prochain message Univers étendu DC dans lequel nous verrons cette version de Homme chauve-souris débuts dans un multivers de possibilités.

Ben Affleck Il apparaîtra également en tant que Dark Knight, mais certaines rumeurs suggèrent que ce personnage mourra pendant le film. Cependant, un rapport récent a assuré que ces plans avaient changé et que l’acteur de fille disparue continuerait à faire partie de la franchise même aux côtés du Homme chauve-souris depuis Michel Keaton. Ne serait-il pas déroutant d’avoir deux Bruce Wayne dans le même univers ? Nous devrons voir comment ils le gèrent de Warner et DC.

Batman revient… encore

Pendant ce temps, beaucoup se sont interrogés sur le look que jouait la chauve-souris gothique Michel Keaton. Nous savions grâce aux messages du directeur de ÉclatAndy Muschietti, ce costume Homme chauve-souris conserverait des similitudes avec l’armure de la suite mettant en vedette l’acteur de jus de coléoptère aux côtés de Danny DeVito et Michelle Pfeiffer. Maintenant, une image est apparue qui montre en détail le costume de ce Bat Man prêt à se battre.

La nouvelle armure Michel Keaton maintient l’avant similaire à la version de batman revientmais avec quelques lignes qui lui donnent un plus spectaculaire concevoir. La ceinture est passée du jaune au noir, une décision que cet éditeur trouve peu judicieuse : le jeu entre l’ovale jaune et la ceinture était extrêmement attrayant. Le symbole de ce Homme chauve-souris reste inchangé par rapport à celui utilisé dans la saga Tim Burton. La cagoule, avec ses longues oreilles caractéristiques, demeure. Serez-vous capable de tourner votre cou?

Michel Keaton fera ses débuts à Univers étendu DC et tout indique que son personnage gagnera en importance dans les prochains films de la marque. Ils disent qu’il sera une sorte de mentor pour les personnages plus jeunes comme Flash d’Ezra Miller, Supergirl de Sasha Calle et Batgirl de Leslie Grace. Où cela laissera-t-il le Homme chauve-souris depuis Ben Affleck? Après tout, il a formé La Ligue des Justiciers…

