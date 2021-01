Le cosplayer de South Park WoW Jarod Nandin meurt du COVID-19

La pandémie de coronavirus fait une autre victime et cette fois, elle frappe un membre de la communauté WoW. Cosplayeuse Jarod Nandin est à travers son cosplay de South Park de NWBZPWNR quand Le gars de South Park sur le Blizzcon 2013 connu. Il a maintenant été annoncé que Nandin sera âgé le 3 janvier 2021 de seulement 40 ans décédés.

Le gars de South Park meurt de COVID-19

Jarod Nandin incarne den avec beaucoup d’humour World of WarcraftJoueur NWBZPWNR du 147e épisode de South Park « Faites l’amour, pas Warcraft ». Plus tard, il a même adopté le nom fictif comme pseudonyme lui-même.

Dans son cosplay, il s’assied au bureau de la série d’animation dans la même tenue et les cheveux audacieusement rasés comme un cliché de joueur exagéré et a ainsi capturé le cœur des fans de Wow et de South Park.

En décembre 2020, l’icône humoristique de WoW est devenue positif pour le Coronavirus testé. Cela a été suivi par les premiers rapports de Nandin sur son Page Twitterqu’il ne va manifestement pas bien. Après une évolution sévère de la maladie virale avec de graves problèmes respiratoires décédés le South Park Guy maintenant à la suite de Covid-19.

Je n’étais pas sûr que j’allais vous inquiéter les gars, mais les choses vont bien maintenant. Je suis allé aux urgences hier pour des douleurs à la poitrine. Ils soupçonnent que j’ai covid. Les résultats des tests ne sont pas encore disponibles. Se sentir mieux après les traitements. Encore une fois, les choses semblent bonnes alors ne vous inquiétez pas. Vous tiendrons tous au courant. pic.twitter.com/T7x6VFtqbC – NWBZPWNR (@JarodNWBZPWNR) 19 décembre 2020

Nous souhaitons beaucoup de force aux personnes endeuillées et exprimons nos plus sincères condoléances. Nous sommes sûrs que les gens se souviendront du cosplayeur avec joie et espèrent que la santé sera encore plus valorisée dans les semaines, les mois et les années à venir.

La communauté pleure le héros de WoW Jarod Nandin

Après que le joueur de 40 ans ait toujours eu de l’espoir dans ses derniers messages Twitter malgré le diagnostic, le choc causé par la mort du cosplayeur de WoW était encore plus grand. Les nombreux montrent que Expressions de chagrin et Avis de décès sur les réseaux sociaux.

En ce sens, de nombreuses personnes soulignent également Risque de coronavirus aussi bien que situation pandémique grave de temps en temps qu’il peut gravement affecter n’importe qui sans exception.

La communauté Blizzcon Cosplay a perdu un ami contre Covid aujourd’hui. Jarod Nandin était surtout connu pour son cosplay de The Warcraft South Park Guy, mais il était également un défenseur de la positivité du cosplay et encourageait les gens à cosplayer ce qu’ils voulaient. Il va nous manquer. pic.twitter.com/kDxcL8darY – 🌟Petit Sparkz🌟 (@LittleSparkzLFG) 3 janvier 2021

Je suis triste d’apprendre le décès de Jarod Nandin, qui a perdu sa bataille contre COVID 😢 J’ai rencontré le mec pour la première fois en tournant un sketch vidéo en 2013. J’ai adoré le voir aux conventions. L’un des perps les plus gentils et les plus terre-à-terre que j’ai rencontrés dans la communauté. RIP mon ami. pic.twitter.com/b4O8of6wD7 – D-Piddy 🎭 (@_dpiddy) 4 janvier 2021

