Le cosplay combine NieR: Automata 2B avec le style Princess Peach

Deux mondes se rencontrent ici que personne n’associerait normalement : La dystopie de NieR : Automata et le monde coloré de Super Mario.

Comment pourrait-on croisement de ces deux jeux combinés en un seul look cosplay ?

Cosplay croisé d’un genre différent – Mads_five rend cela possible

Cosplayeuse Mads_five est ce qu’il Forme de tenue du protagoniste NieR 2B servi et au Schéma de couleurs et style de cheveux de la célèbre princesse Peach être inspiré. Elle nomme elle-même sa création 2Pêche.

Le résultat peut désormais être admiré sur Twitter : Mads_cinq porte La robe de 2B en rose pêche vifcorrespondant à cuissardes rose-rose et même ça L’épée est avec des éléments roses Erreur. Les motifs et les coutures sont comme des parties des gants et la poignée de l’épée gardé en blanc.

Contrairement à la coiffure typique de 2B, car au lieu de cheveux blancs, Mads_Five en porte un Perruque blonde. Bien qu’il ne soit qu’à la longueur des épaules, il est dans le Style princesse Peach et orné d’un bandeau rose.

©Nintendo

Même dans maquillage et bijoux trouve la princesse de Super Mario: Both Le fard à paupières, ainsi que les lèvres sont en rose tenu et porté par le cosplayeur grandes boucles d’oreilles rondes en bleu turquoise.

Dans un post Twitter ultérieur, Mads_Five a révélé qu’elle avait conçu le costume d’après un modèle du La créatrice de cosplay Stella Chuu s’est cousu.

NieR : Automata bientôt disponible sur Switch

Cela étant dit, les cosplays de 2B sont toujours très populaire sont, le moment du cosplay croisé est bien choisi.

Tout recemment un portage de NieR : Automata pour la Nintendo Switch annoncé. Dans une certaine mesure aussi un croisement entre NieR et Nintendo mais d’une manière légèrement différente.

La version Switch sortira le 6 octobre dans The End of YoHRa Editionqui déjà deux DLC va inclure.

Que pensez-vous du cosplay de Mads_five ? Écrivez-le dans le commentaires!