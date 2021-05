Le correspondant de NBC, Jo Ling Kent, annonce la naissance de sa petite fille

Gourmette Eve symbole fille plaque ovale (or jaune 750°)

La gourmette Eve symbole fille plaque ovale de la marque Je t'Ador sera une belle idée de cadeau à offrir à l'occasion d'une naissance ou d'un baptême. Accueillir une petit fille dans sa famille est toujours un moment intense en émotions. Pour lui souhaiter la bienvenue et lui offrir un souvenir impérissable, la gourmette Eve l'accompagnera tout au long de sa vie grâce à son allure sobre et contemporaine. Une gourmette avec un anneau intermédiaire pour accompagner la croissance de l'enfant et pouvoir être agrandie au fur et à mesure. Caractéristiques techniques : - Gourmette symbole fille ajourée en or jaune 750° (18 carats) avec poinçon.- Médaille pour bébé et enfant.- Dimension de la plaque 1,9 x 0,6 cm.- Longueur de la gourmette : 14 cm.- Anneau intermédiaire à 12 cm.- Avec fermoir mousqueton.- Plaque montée sur chaîne forçat limée.- Présentée dans un joli écrin.- Délivré avec un certificat d'authenticité.- Fabrication française.- Chaque plaque est réalisée à la main.- Gravure dans l'atelier lyonnais de la marque.Personnalisation : - Gravure au recto (6 caractères maximum).- Gravure au verso (10 caractères maximum - si date jj.mm.aa).- Gravure recto (6 caractères) / verso (10 caractères) - séparer par un /.- Si choix de la gravure recto et verso, merci d'écrire votre personnalisation en séparant la gravure recto et la gravure verso par un / : par exemple Louis/11.04.15.