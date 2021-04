Le correctif Day One de Returnal est de 10 Go, améliore les performances, corrige les bogues, etc.

Returnal est sur le point de sortir sur PlayStation 5, et la bonne nouvelle est que c’est un excellent jeu de tir d’arcade. Le dernier en date de Housemarque est de loin son plus grand jeu, et il combine l’expertise du studio en arcade avec une perspective à la troisième personne et des éléments de type voyou à grand effet.

Pour notre examen, nous avons joué au jeu sans le patch du premier jour et avons noté quelques petits problèmes de performance et des bugs ici et là. Cependant, la mise à jour est en cours de déploiement à temps pour le lancement (évidemment), et elle promet d’apporter une série de correctifs à l’expérience.

Pesant 10,4 Go, le patch est assez costaud, mais il semble que ce sera important. Il optimise apparemment les performances, ajuste l’équilibre du gameplay, ajoute un peu plus de polissage visuel et audio et corrige un certain nombre de bugs. Le patch comprendra également quelques didacticiels supplémentaires – visibles dans le menu de pause, d’ailleurs.

Le jeu fonctionne très bien sans le correctif, nous sommes donc ravis de le lancer avec la mise à jour installée pour voir les changements. Jouerez-vous à Returnal le jour du lancement? Brisez le cycle dans la section commentaires ci-dessous.