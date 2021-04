Le correctif Crysis Remastered améliore les performances sur PS5

Goodyear Pneu - 4X4 / SUV - ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV G1 - Goodyear - 215-55-18-99-V

SurfSurface de contact au sol optimale Freinage et adhérence élevés grâce à la technologie ActiveGrip qui assure une bonne distribution de la pression. Disposition des lamelles et pavés optimisée pour les SUV Freinage et motricité améliorés sur route verglacée ou enneigée*. Lamelles et bande de roulement