Le corps produit des anticorps contre le COVID-19 pendant des mois, même après une infection bénigne: étude

Illustration CDC du coronavirus. Image: CDC / Unsplash

Mois après la guérison de cas bénins de COVID-19 , les gens ont encore des cellules immunitaires qui produisent des anticorps contre le nouveau coronavirus , selon une étude. Les chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis, aux États-Unis, ont noté que ces cellules pouvaient persister toute une vie, produisant des anticorps tout le temps. L’étude, publiée lundi dans la revue Nature, suggère que les cas bénins de COVID-19 laisser les personnes infectées avec une protection durable des anticorps et que les épisodes répétés de maladie sont susceptibles d’être rares.

« L’automne dernier, des rapports ont signalé que les anticorps diminuent rapidement après l’infection par le virus qui cause le COVID-19 , et les médias traditionnels ont interprété cela comme signifiant que l’immunité n’était pas de longue durée « , a déclaré l’auteur principal de l’étude Ali Ellebedy, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université de Washington. » Mais c’est une interprétation erronée des données. Il est normal que les niveaux d’anticorps diminuent après une infection aiguë, mais ils ne descendent pas à zéro; ils plafonnent. «

Les chercheurs ont découvert des cellules productrices d’anticorps chez des personnes 11 mois après les premiers symptômes. Ces cellules vivront et produiront des anticorps pour le reste de la vie des gens, et c’est une preuve solide d’une immunité durable, ont-ils déclaré.

Lors d’une infection virale, les cellules immunitaires productrices d’anticorps se multiplient rapidement et circulent dans le sang, entraînant des niveaux d’anticorps très élevés. Une fois l’infection résolue, la plupart de ces cellules meurent et les taux d’anticorps sanguins chutent. Une petite population de cellules productrices d’anticorps, appelées plasmocytes à longue durée de vie, migre vers la moelle osseuse et s’y installe, ont déclaré les chercheurs.

Dans la moelle osseuse, ces cellules sécrètent continuellement de faibles niveaux d’anticorps dans la circulation sanguine pour aider à se prémunir contre une autre rencontre avec le virus, ont-ils déclaré.

Ellebedy et ses collègues travaillaient déjà sur un projet de suivi des niveaux d’anticorps dans les échantillons sanguins du COVID-19 survivants. L’équipe avait recruté 77 participants qui donnaient des échantillons de sang à des intervalles de trois mois commençant environ un mois après l’infection initiale. La plupart des participants avaient eu des cas bénins de COVID-19 , seulement six avaient été hospitalisés.

Les chercheurs ont obtenu de la moelle osseuse de 18 des participants sept ou huit mois après leurs infections initiales. Cinq d’entre eux sont revenus quatre mois plus tard et ont fourni un deuxième échantillon de moelle osseuse. À titre de comparaison, les scientifiques ont également obtenu de la moelle osseuse de 11 personnes qui n’avaient jamais eu COVID-19 .

Ils ont constaté que les niveaux d’anticorps dans le sang du COVID-19 les participants ont chuté rapidement au cours des premiers mois après l’infection, puis se sont pour la plupart stabilisés, certains anticorps étant détectables même 11 mois après l’infection.

Quinze des 19 échantillons de moelle osseuse provenant de personnes qui avaient eu COVID-19 contenait des cellules productrices d’anticorps ciblant spécifiquement le virus responsable du COVID-19 , ont déclaré les chercheurs.

De telles cellules pourraient encore être trouvées quatre mois plus tard chez les cinq personnes qui sont revenues pour fournir un deuxième échantillon de moelle osseuse, ont-ils déclaré.

Selon les chercheurs, aucune des 11 personnes qui n’avaient jamais eu COVID-19 avaient de telles cellules productrices d’anticorps dans leur moelle osseuse.

« Les personnes atteintes de cas bénins de COVID-19 éliminer le virus de leur corps deux à trois semaines après l’infection, de sorte qu’il n’y aurait pas de virus conduisant une réponse immunitaire active sept ou 11 mois après l’infection », a déclaré Ellebedy. Ils sont calmes, juste assis dans la moelle osseuse et sécrétant des anticorps. Ils le font depuis que l’infection a disparu, et ils continueront de le faire indéfiniment. «

