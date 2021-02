Le corps double de Chris Hemsworth dit qu’il est plus difficile que jamais de suivre la taille de l’acteur

Être le doublé de Chris Hemsworth est un concert amusant et exténuant à la fois.

Bobby Holland Hanton parcourt le monde en faisant des flips et des coups de ciseaux pour des films à succès. Mais par définition, il doit maintenir une apparence aussi proche que possible de Hemsworth – et le type devient de plus en plus grand.

La paire est actuellement en tournage Down Under Thor: l’amour et le tonnerre et Bobby a déclaré que Hemsworth était « le plus grand Thor qu’il ait jamais été ».

Discutant du défi de suivre le rythme, il a déclaré à une émission de radio Fitzy et Wippa: « Tout le monde est comme, ‘Wow, regarde la taille et lui’, mais je lui envoie un texto comme ‘Merci beaucoup mec, tu viens de rendre cela encore plus difficile!’

«Je m’entraîne beaucoup avec lui, nous nous entraînons tout le temps, nous suivons le même régime et nous nous entraînons.

«C’est le plus grand Thor qu’il ait jamais été, donc je dois être le plus grand que j’ai jamais été, ce qui est un défi mais je suis partant pour ça.

« Toutes les deux heures que nous mangeons, c’est devenu une corvée, je n’aime pas du tout manger, toutes les deux heures c’est comme prendre des calories, s’entraîner deux fois par jour, c’est plein. »

Le pauvre Bobby n’aime même plus manger. Crédit: Instagram / Bobby Holland Hanton

Même s’il est prêt à relever le défi, Bobby – qui a grandi à Portsmouth, au Royaume-Uni – admet qu’il trouve cela beaucoup plus dur pour le corps que son collègue et ami Hemsworth. A lire : Naughty Dog pourrait travailler sur un nouveau projet

Il a dit: «Nous nous entraînons tellement, nous emballons tellement, c’est difficile pour le corps.

«Je trouve que porter le poids supplémentaire est difficile et difficile à maintenir sur les ligaments.

« Il est tout bon, regardez-le, c’est un homme de la montagne. »

Bobby s’est imposé comme l’un des plus grands cascadeurs d’Hollywood, doublant pour des acteurs tels que Henry Cavill, Ryan Reynolds, Channing Tatum et Jake Gyllenhaal, ainsi que pour presque tous les Chrises: Pine, Evans et, erm, -tian Balle.

Chris Hemsworth est le Chris avec lequel il a développé le plus grand lien, travaillant en tant qu’expert sur son application de santé et de fitness Centr et en tant que son double au cours des neuf dernières années.

Comme vous pouvez vous en douter lorsque votre travail consiste à être éjecté des bâtiments et heurté par des voitures, Bobby a subi de graves blessures au cours de sa carrière.

S’adressant à 45secondes.fr, il a dit: « J’ai cassé mon aine de l’os sur Thor: Ragnarok faire juste un coup de pied sautant pour essayer de donner un coup de pied à Hulk dans la scène de gladiateur.

« Nous avons fait une répétition et il est évidemment plus grand, donc j’avais un peu d’aide au fil et je sautais pour lui donner un coup de pied. Le timing de mon coup de pied et de la traction du fil et moi j’essayais vraiment d’y aller, j’ai hyper- étendu et cassé un peu de mon long adducteur [inner-thigh] et rectus abdominis [abs] de l’os, qui a mis un peu de temps à guérir. A lire : Richard Grenell grillé sur la campagne `` simulée '' pour dépénaliser l'homosexualité

«J’ai eu deux opérations du dos. J’ai eu un remplacement de double disque dans mes niveaux L4 L5 et j’ai six vis, trois de chaque côté maintenant, ma colonne vertébrale étirée et mes deux articulations facettaires enlevées, ou des parties de ma facette joints supprimés. «