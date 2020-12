Le coronavirus pourrait être responsable de la gonorrhée mutée: rapport

Un nouveau rapport suggère un lien entre les précautions contre le coronavirus et une forme mutée de «super gonorrhée».

Bien que 2020 soit presque terminée, il semble que le coronavirus ne soit pas encore terminé avec nous. Après en avoir traumatisé beaucoup et avoir eu un impact sur la vie de pratiquement tout le monde dans le monde, les gens ont commencé à penser que la fin était proche, une fois le vaccin annoncé. Mais même après des nouvelles rassurantes de certaines des élites du pays, beaucoup d’entre nous ont été replacés en lock-out. Être mis en lock-out n’est pas nouveau pour beaucoup d’entre nous, cependant, nous commençons à découvrir certains des effets secondaires nouveaux et étranges qui en découlent. De nouveaux rapports suggèrent que l’utilisation accrue d’antibiotiques tout au long de l’année a entraîné la propagation de la gonorrhée résistante aux antibiotiques, appelée lamentablement «super gonorrhée». Apparemment, la propagation de la maladie est devenue si inquiétante que même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dû s’impliquer. Oui, la même organisation qui nous a parlé du COVID-19 pour la première fois. Selon l’OMS, alors que la pandémie de coronavirus se poursuivait, de nombreux médecins et hôpitaux utilisaient des antibiotiques pour traiter les patients et prévenir les infections croisées au sein de la population de l’hôpital. Cette stratégie apparemment innocente qui visait à assurer la sécurité du public est maintenant devenue un problème que beaucoup d’entre nous n’auraient jamais pu prévoir – une souche de gonorrhée motivée par un coronavirus. La nouvelle de cela vient juste un an après que nous ayons appris que les cas de gonorrhée étaient à un niveau record. [via]