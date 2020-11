Le coronavirus «  n’est pas fatigué de nous  », résiste à l’envie de fermer les yeux sur le virus, déclare le chef de l’OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré: «Nous ne pouvons pas négocier avec lui, ni fermer les yeux et espérer qu’il disparaîtra».

Tedros a averti que la pandémie avait mis à nu la nécessité pour le monde de retrouver un « sens du but commun », qui ces dernières années a été érodé par les « marées rampantes de nationalisme et d’isolationnisme malavisés ».

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a appelé lundi tout le monde à continuer de lutter contre le COVID-19 , avertissant que même si nous en avons assez de lutter contre la pandémie, le virus « ne se lasse pas de nous ».

S’adressant à la principale assemblée annuelle de l’OMS, qui a repris lundi après avoir été interrompue en mai, Tedros Adhanom Ghebreyesus a également salué l’élection de Joe Biden en tant que prochain président américain, exprimant l’espoir qu’elle pourrait signaler une coopération mondiale plus étroite pour mettre fin à la pandémie.

Il était vital, a-t-il dit, que les gens suivent la science et résistent à l’envie de fermer les yeux sur le virus.

« Nous pourrions être fatigués du COVID-19 . Mais ce n’est pas fatigué de nous », a-t-il déclaré.

Tedros, parlant de la quarantaine après être entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19 , a averti que le virus s’attaque à la faiblesse.

« Il s’attaque à ceux dont la santé est plus faible, mais il s’attaque également à d’autres faiblesses: inégalité, division, déni, vœux pieux et ignorance volontaire », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas négocier avec lui, ni fermer les yeux et espérer qu’il disparaîtra. »

« Il ne tient pas compte de la rhétorique politique ou des théories du complot », a-t-il déclaré.

« Notre seul espoir est la science, les solutions et la solidarité. »

Son commentaire est venu après COVID-19 a tué plus de 1,25 million de personnes et infecté plus de 50 millions dans le monde depuis sa première apparition en Chine à la fin de l’année dernière.

Tedros a averti que la pandémie avait mis à nu la nécessité pour le monde de retrouver un « sens du but commun », qui ces dernières années a été érodé par les « marées rampantes de nationalisme et d’isolationnisme malavisés ».

« Dans cet esprit, nous félicitons le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec leur administration. »

Biden a signalé que son administration annulerait la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis – traditionnellement le principal donateur de l’OMS – de l’agence de santé des Nations Unies.

« Nous devons réinventer le leadership, fondé sur la confiance mutuelle et la responsabilité mutuelle, pour mettre fin à la pandémie et remédier aux inégalités fondamentales qui sont à la base de tant de problèmes mondiaux », a déclaré Tedros.

Taiwan gelé

Taïwan était visiblement absent de la reprise de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA) cette semaine, qui a déclaré que « l’obstruction » chinoise l’avait empêchée d’assister et a accusé l’OMS de donner la priorité à la politique plutôt qu’à la santé.

L’île autonome de 23 millions d’habitants a connu un succès remarquable dans la lutte contre la pandémie – avec seulement sept décès et moins de 600 cas confirmés.

Mais il est exclu de l’OMS par Pékin, qui considère Taiwan comme son propre territoire – même pas autorisé à participer en tant qu’observateur comme ce fut le cas entre 2009 et 2016.

« Alors que le monde est toujours gravement menacé par le COVID-19 pandémie… c’est une ironie de l’objectif de «la santé pour tous» dans la charte de l’OMS »d’exclure Taiwan, a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères de Taipei.

L’AMS se concentrera également sur les plus de 60 autres urgences sanitaires auxquelles l’OMS a répondu cette année, notamment les flambées de rougeole, d’Ebola et de fièvre jaune.

Ce sera l’occasion pour les pays de discuter de la réforme de l’OMS afin qu’elle puisse répondre plus rapidement et plus efficacement à des défis tels que les pandémies.

Tedros a de nouveau appelé à « un système dans lequel les pays acceptent un processus régulier et transparent d’examen par les pairs » de leurs politiques de santé.

Il a déclaré que l’Examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, où la situation des droits de chaque pays est évaluée toutes les quelques années, pourrait servir d’inspiration.

L’idée a été avancée l’année dernière par la République centrafricaine et le Bénin, et la France, l’Allemagne et le Cameroun ont déjà accepté de travailler sur ce projet, a-t-il ajouté.

La question de la transparence des politiques de santé est au cœur du COVID-19 pandémie, la Chine étant accusée par certains pays dont les États-Unis d’avoir couvert au moins les premiers cas de coronavirus .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂