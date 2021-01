Le coronavirus ne va pas arrêter de muter et c’est l’un des grands problèmes des vaccins: que se passerait-il s’ils cessaient d’être efficaces contre les nouvelles souches

Juste avant Noël, le Premier ministre britannique a annoncé avoir identifié une nouvelle «variante» du coronavirus SRAS-CoV-2 beaucoup plus contagieuse que prévu. Presque en même temps, une autre variante, cette fois sud-africaine, monopolisait l’attention des médias de la moitié de la planète. Et cette semaine, le Japon a trouvé une nouvelle variante du Brésil et le pire est que cela ne s’arrête pas là.

Les experts sont convaincus que les nouvelles variantes ne cesseront d’apparaître et qu’il faut s’y préparer. Pour cette raison, bien que les premières analyses indiquent que les vaccins sont toujours efficaces, ce «boom des souches» soulève une question fondamentale: et si l’un d’entre eux parvient à déjouer le vaccin? Devrions-nous recommencer et attendre un an pour les nouvelles versions ou des modifications pourraient-elles être apportées à la volée?

Le virus peut-il déjouer les vaccins?

C’est une préoccupation qui dépasse l’opinion publique. « La question à un million de dollars est de savoir dans quelle mesure cela sera important pour l’efficacité des vaccins actuellement administrés.« Jeremy Luban, virologue à la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts, a déclaré dans Nature la semaine dernière.

En général, les premiers tests d’urgence ont envoyé un message de réconfort: certaines mutations trouvées semblaient « réduire la reconnaissance immunitaire du virus par notre système immunitaire, mais « pas au point qu’ils peuvent, à eux seuls, rendre les vaccins actuels inefficaces », nous avons dit le 15 décembre. Cependant, nous avions besoin d’études pour nous en assurer.

Les premières analyses le confirment et, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, les mutations que nous vérifions n’affectent pas l’activité des anticorps produits par le vaccin Pfizer. Au cours de ces semaines, nous aurons beaucoup plus d’informations sur ce à quoi ressemblent vraiment les variantes anglaises et sud-africaines. Mais surtout, nous comprendrons mieux la biologie sous-jacente des mutations car, au-delà de la détermination analytique des caractéristiques des variantes actuelles, il faut mieux comprendre leur fonctionnement pour anticiper les souches futures.

Quand le vaccin perd de son efficacité

Et, bien que ces variétés n’affectent pas le vaccin, cela ne signifie pas qu’il en sera toujours ainsi. Avec autant de copies du virus circulant dans le monde, les mutations continueront de s’accumuler dans les mois à venir Et, bien que comme Zania Stamataki, immunologiste à l’Université de Birmingham, l’a souligné, le taux de mutation du virus rend difficile l’émergence rapide de nouvelles souches (avec des différences substantielles dans leur comportement), ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise.

En d’autres termes, la possibilité que les vaccins cessent d’être efficaces contre un virus comme celui-ci est sur la table. Ainsi, en décembre, le partenaire technologique de Pfizer, BioNTech, a annoncé que le développement d’un nouveau vaccin prendrait «techniquement» six semaines. Quelque chose qui est parfaitement en phase avec ce que nous savons sur la vitesse des technologies d’ARN messager. Cependant, comme l’a également souligné BioNTech, Le dépistage obligatoire des drogues pourrait retarder le processus.

Le problème sera de définir les processus et les tests obligatoires que les agences de santé demanderont. D’une part, ce sera un nouveau vaccin. D’un autre côté, la plupart des tests de sécurité auront déjà été effectués et recommencer la même voie peut ne pas avoir de sens. Heureusement, bien que la technologie de l’ARNm soit très nouvelle, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce problème et il existe déjà des canaux de régulation définis qui, en attendant que les autorités en articulent de nouveaux, peuvent démarrer et accélérer la solution de ce problème.

Ce que la grippe peut nous apprendre sur le coronavirus

S’il y a un virus vraiment imprévisible, c’est bien la grippe. Cela nous a obligés à avoir processus de développement, de fabrication et d’homologation de vaccins très rapides; quelques mois si nous voulons nous préparer à une souche «potentiellement pandémique». Pour nous donner une idée, étant donné que la présence d’un nouveau sous-type viral est identifiée jusqu’à ce qu’une forme hybride stable de celui-ci soit obtenue avec laquelle fabriquer des vaccins, cela prend environ trois semaines. Pendant ce temps, la variante génétique la plus intéressante doit être trouvée, sa sécurité vérifiée et certifiée qu’elle peut se développer dans des œufs embryonnés. Reste ensuite à produire les vaccins, à les distribuer et bien sûr à les approuver.

Pour cette raison, en Europe, comme l’expliquent Otero et Moraga du CHU Vall d’Hebron, il existe deux manières de base d’approuver un vaccin de ce type. La première est la procédure d’urgence, qui est essentiellement ce que nous avons vu jusqu’à présent avec les vaccins contre les coronavirus.. Il nécessite « la présentation d’un nouveau dossier complet avec toutes les caractéristiques du vaccin ». Et beaucoup d’informations sont demandées sur «l’immunogénicité et la sécurité du nouveau vaccin». Cependant, il est courant que si les fabricants démontrent que le vaccin a été préparé correctement, au moment de l’autorisation, ils n’ont besoin que de données préliminaires d’essais cliniques. En d’autres termes, le processus serait accéléré de quelques mois (au prix d’une «surveillance étroite dans la phase post-commercialisation pour corroborer l’efficacité et la sécurité des vaccins»).

L’autre procédure plus rapide est celle des «vaccins modèles» (vaccins maquette) qui a commencé à être utilisé en 2004. Dans ce cas, les vaccins avec des «souches prototypes» sont développés de telle manière que, lorsqu’un nouveau sous-type pandémique apparaît, le processus peut être accéléré pour une production rapide de vaccins contre la souche appropriée. Si le vaccin est produit exactement de la même manière, la réponse de la population devrait être la même et nous avons des données qui nous permettent de prédire son profil de sécurité, cette voie peut être utilisée.

En fait, bien que le règlement exige que « le mécanisme d’approbation basé sur des modèles de vaccins nécessite l’approbation du document de base (dossier pandémique de base) du prototype de vaccin « ; comme nous le rappellent Otero et Moraga, il existe des moyens de se passer d’un tel document en cas de pandémie. Dans le cas de la grippe H1N1, suite à la procédure de modèle de vaccin, le sous-type a été identifié le 21 avril 2009 et l’EMA a approuvé le premier vaccin le 24 septembre.

C’est-à-dire, il existe des canaux intermédiaires pour rationaliser le processus d’autorisation qui réduisent les temps d’attente et garantissent la sécurité et l’efficacité des vaccins. À ce jour, nous ne pouvons pas savoir quels moyens les laboratoires utiliseront pour obtenir l’autorisation des autorités; Cependant, au vu de la façon dont tout s’est accéléré, il est raisonnable de penser que les temps seraient encore plus courts que ceux du H1N1. De toute façon, nous ne partirions pas de zéro.

