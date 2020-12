Le coronavirus a donc changé notre existence: monopoliser les recherches 2020 de Google

Il ne fait aucun doute que ce 2020 a été oublié à plusieurs égards, mais la principale raison pour laquelle cette année restera dans l’histoire estÉpidémie de covid-19 qui a choqué la moitié de la planète ces derniers mois. Une autre confirmation vient de recherches effectuées sur Google au cours des derniers mois, minutieusement enregistré par la maison Mountain View qui, comme à son habitude, a publié les résultats de ses analyses en fin d’année. Entre les termes de recherche le plus populaire auprès des utilisateurs italiens, le coronavirus apparaît directement ou indirectement dans presque toutes les catégories.

Les mots les plus recherchés sur Google en 2020

Coronavirus est la chaîne la plus recherchée de tous ces derniers mois, suivie par l’autre événement d’époque de l’année, à savoir le Élections américaines. Deux autres termes liés à la pandémie suivent, à savoir les outils d’apprentissage à distance Salle de classe est Weschool. En cinquième position, un acronyme que nous connaissons depuis mars, c’est-à-dire Nouveau Dpcm. Parmi les termes les plus recherchés, il y a les noms de deux grands sportifs qui nous ont quittés en 2020: Diego Armando Maradona est Kobe Bryant. Trois autres mots clés du langage pandémique suivent dans le top 10: la plateforme des appels vidéo Rencontrer, le mot Contagions est Protection civile.

Les personnages les plus recherchés

Parmi les personnages les plus recherchés de 2020, il se démarque Alex Zanardi à cause du terrible accident qui l’a impliqué et qui a laissé tout le monde haletant pendant des semaines. La quantité de recherche concernant l’échantillon est suivie de celle relative à l’activiste Silvia Romano: les deux ensemble ont éclipsé les Américains Donald Trump et Joe Biden en troisième et quatrième position, les nôtres Giuseppe Conte, Suivant. De la sixième place, le leader nord-coréen Kim Jong Un, la version anglaise Boris Johnson, le journaliste et écrivain Rula Jebreal et l’entrepreneur milliardaire Elon Musk.

Le bricolage

Recherche liée à instructions et faites-le vous-même reflètent les mois du coronavirus: Pain à la maison, masques antivirus, levure de bière, Pizza, Amuchina, levure mère et Tampon sont tous des produits liés au confinement de l’infection et confinement, tandis que le spid se lie probablement à demandes de primes et subventions, comme en témoigne la présence de la demande de revenus d’urgence dans le classement.

Les termes obscurs

Parmi les termes dont le sens a été le plus recherché sur Google, il y a tous ceux auxquels nous sommes tous habitués: Pandémie, Mes, Dpcm et Congiunti surtout; fait suite à une trêve du coronavirus représenté par Urbi et Orbi et Bonsai, pour ensuite revenir à Travail intelligent, Lockdown et RSA. En dixième position, il y a aussi de la place pour le mouvement Les vies noires comptent.

Deuil collectif

2020 restera également dans les mémoires comme une année particulièrement lourde pour ce qui concerne la le deuil lié à des personnalités connues. Les plus hauts sommets de recherche ont été enregistrés pour la légende du football Maradona et la légende de la NBA Kobe Bryant, suivis des recherches de l’acteur inoubliable Gigi Proietti, du chef d’orchestre Ezio Bosso, du compositeur Ennio Morricone, pour l’acteur Sean Connery, pour le journaliste de la RAI Franco Lauro, pour le gouverneur de la région de Calabre Jole Santelli, pour le citoyen américain tué par la police George Floyd et pour l’actrice Nata Rivera.

En 2020, cependant, nous n’avons pas seulement connu des événements de coronavirus et de deuil. Championnat de Serie A, Festival de Sanremo, Ligue des champions et Ligue Europa, Roland Garros, Black Friday, NBA, Référendum et Jour de la République ont occupé les pensées collectives des Italiens, ainsi que de nombreux autres sujets: pour les explorer, Google a mis en place un guide des tendances de la recherche de 2020 accessible à cette adresse.