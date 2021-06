Le CopterPack est la dernière invention à voler : deux énormes hélices derrière le dos du pilote

Les jetpacks et toutes sortes de gadgets pour faire voler les humains sont de plus en plus courants. Utilisés pour les cascades, utilisés par les équipes de secours… ils deviennent de plus en plus populaires. Maintenant, une nouvelle idée a émergé de la combinaison des jetpacks et des drones : le CopterPack.





CopterPack est un sac à dos volant d’une société australienne du même nom. Contrairement à d’autres sacs à dos volants, ce n’a pas de propulseurs, mais deux énormes hélices. Dans une vidéo publiée par la société, ils montrent comment fonctionne le sac à dos et permet au pilote de s’élever dans les airs.

Même si nous voyons des hélices aussi grandes, la société affirme que le CopterPack est Léger et facile à transporter. Il est fabriqué en fibre de carbone, qui se distingue par sa grande légèreté et sa bonne résistance. Ils indiquent également que le CopterPack dispose d’une fonctionnalité de pilote automatique, qui permet au pilote de se mettre à niveau pour le maintenir en l’air.

La technologie derrière et à l’intérieur du CopterPack reste cependant un mystère. La société n’a pas fourni de détails sur le système et ses spécifications. Par la taille et les caractéristiques, il semble indiquer qu’il est électrique. Cependant, les grands mystères sont l’autonomie dont il dispose ou la vitesse qu’il peut atteindre.

La faisabilité du CopterPack par rapport aux autres jetpacks

CopterPack, bien que cela puisse sembler une excellente idée à utiliser comme moyen de transport, présente certains inconvénients. Le premier d’entre eux et le plus évident de tous est la sécurité. Être à côté de deux hélices gigantesques et extrêmement puissantes n’est pas tout à fait une bonne idée. D’autant plus s’il n’y a pas de maille ou d’élément de protection qui protège par exemple les bras du pilote en cas d’accident ou de contact accidentel.

Dans les deux cas, Ce n’est pas un produit qui va être mis en vente pour le moment, comme avec beaucoup d’autres jetpacks que nous avons vus. La plupart du temps ils sont utilisés pour des épreuves acrobatiques ou pour des cas très spécifiques par des spécialistes. Le jour où nous volerons tous avec un sac à dos volant sera sûrement encore loin.

Via | Futurisme