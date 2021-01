Le contrôleur RVB Open Source promet un avenir du RVB sans compter sur Bloatware

Pour certains, RVB est le premier «end-all-be-all» de la construction de PC, où de minuscules petites LED dansent autour de votre construction terminée comme de minuscules petites personnes de toutes les couleurs.

Pour d’autres, c’est un accoutrement criard (et totalement inutile) qui coûte de l’argent tout en parvenant à être plutôt désagréable à regarder. Peu importe où vous vous situez sur ce spectre, il y a un aspect singulier qui est sans aucun doute vrai: le logiciel du contrôleur RBG est une poubelle absolue.

C’est un désordre gonflé que les entreprises préfèrent utiliser pour renforcer leurs utilisateurs et le nombre d’e-mails qu’ils peuvent commercialiser tout en offrant une portée et des fonctions extrêmement limitées qui ne peuvent communiquer qu’avec un ensemble spécifique de périphériques RVB d’un fabricant spécifique.

Même s’ils étaient universels en fonction, le logiciel lui-même est susceptible de planter (de Corsair à Gigabyte), et son utilisation devient une corvée que, idéalement, vous n’utiliserez qu’une seule fois et n’aurez plus jamais besoin de le toucher.

Contrôle d’éclairage RVB open source pour claviers, ventilateurs, etc. https://t.co/Hldor4uYaI – Nouvelles des hackers (@newsycombinator) 4 janvier 2021

Ainsi, lorsqu’un nouveau projet open-source a créé HackerNews qui promet un contrôleur RVB open-source, vous pouvez parier que les gens l’ont remarqué. Appelé OpenRGB, l’idée est de donner un contrôle RVB complet aux utilisateurs tout en les protégeant de la collecte de données et d’un contrôle de qualité franchement abyssal.

Vous devez noter qu’il est actuellement en 0.5 (ce qui le rend officiellement plus proche de la sortie que Star Citizen) et il ne jouera pas bien avec chaque planche et modèle à l’heure actuelle, mais il Est-ce que offrent absolument beaucoup plus de contrôle des RVB qu’une seule application si vous avez mélangé et fait correspondre vos fabricants.

# jaywhatdoyouthink3 D’autres photos Mon processeur avait des broches pliées hors de la boîte, mais il a fonctionné à cause de votre vidéo. J’ai également utilisé OpenRGB pour synchroniser tout le RVB avec un seul programme Et non, je n’ai pas utilisé de bots pour mon 3080 ou 5800x pic.twitter.com/kYzKX1JuBp – Hudson (@HuudsonW) 30 décembre 2020

De plus, actuellement, il n’y a tout simplement pas autant d’effets disponibles à moins que vous ne souhaitiez utiliser deux applications en tandem, telles que OpenRGB et Aurora. Sans ces deux fonctionnant ensemble, vous serez coincé avec des couleurs unies et certains ont signalé qu’il avait du mal à reconnaître les derniers GPU.

Cependant, ces deux inconvénients offrent déjà beaucoup plus de puissance que, par exemple, l’Armory Crate ou le Dragon Center, et pouvoir toucher tous les RVB à la fois plaît à la fois aux utilisateurs et à ceux qui sont bloqués en construisant des PC pour toute la famille et les amis. .

Le fait que ce logiciel soit Open source est encore mieux, car il peut garantir la sécurité car de multiples contributeurs peuvent parcourir le code source pour tout ce qui est déplacé ou suspect tout en garantissant globalement que beaucoup plus de fonctionnalités seront incorporées à l’avenir.

La meilleure partie est qu’il est gratuit et garantira la viabilité de l’utilisation RVB quelle que soit l’évolution de l’industrie dans les années à venir, jusqu’au point où l’anti-sabotage est inclus avec RVB pour garantir que les utilisateurs doivent télécharger des contrôleurs spécifiques et créer compte pour encore plus de vente et de bloatware. Tout cela semble hilarant jusqu’à ce que cela se produise.