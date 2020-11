Le contrôleur PS5 DualSense utilise une technologie similaire à celle du Nintendo Switch Joy-Cons

Pour le lancement du PlayStation 5 le nouveau semble correspondre Contrôleur DualSense à la console de nouvelle génération avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Surtout que retour haptique du contrôleur Avec un son 3D immersif, les joueurs pourront s’immerger encore plus profondément dans les jeux du futur, promet le patron de Sony PlayStation Jim Ryan lors de la présentation de la nouvelle génération de manettes. Les énormes progrès du développement permettent aux joueurs de vivre les histoires et les émotions de manière encore plus vivante.

D’autant plus étonnant est le fait que le nouveau contrôleur DualSense pour la PS5 avec son retour haptique en soi pas une invention Sony lui-même est. Au contraire, l’entreprise est derrière la nouvelle technologie Immersionc’était auparavant un fonctionnalité similaire pour Nintendo Switch Joy-Con Contrôleur avec HD-Vibration (HD-Rumble) développé.

C’était il y a trois ans et bien sûr, le type spécial de vibration pour la PS5 a été développé et affiné – mais les deux contrôleurs des sociétés concurrentes ont plus en commun que prévu.

Le contrôleur DualSense de la PS5 offre de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités que nous ici ont présenté pour vous en détail. Cela comprend également comment procéder facilement Couper le microphone intégré si vous accordez plus d’importance à la confidentialité et à l’utilisation de votre propre micro-casque.

Le contrôleur PS5 est également avec autres plates-formes compatibles, le PS4 Malheureusement, ce n’est pas le cas, mais la PS3 – et même la Nintendo Switch.

Nous avons déjà ça Test pratique avec le contrôleur DualSense la PS5 faite. Vous pouvez lire notre résultat ici:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂