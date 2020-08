Le contrôleur de la PlayStation 5 devrait avoir une meilleure batterie

Ce qui est bien peut être fait encore mieux! Apparemment, Sony pense aussi. Selon de nouvelles rumeurs, le contrôleur DualSense de la PlayStation 5 dispose d’une batterie encore plus puissante que son prédécesseur.

Des nouvelles actuelles sont apparues sur Reddit selon lesquelles la batterie du contrôleur DualSense dure trois à quatre heures de plus que celle du contrôleur PlayStation4. Les messages ennuyeux “le contrôleur est vide” au milieu de matchs multijoueurs chauds devraient être de l’histoire ancienne avec la prochaine génération de consoles. Et l’inconnu Reddit Leaker a divulgué des faits encore plus intéressants sur DualSense.

Le pavé tactile: encore plus réactif

En conséquence, il n’y a pas de différences majeures par rapport au prédécesseur lors de l’utilisation des quatre boutons et du D-Pad, mais le pavé tactile répond plus facilement. Les boutons L1 et R1 ne devraient plus cliquer et devraient ressembler à des déclencheurs. En revanche, les boutons de l’index inférieur, c’est-à-dire L2 et R2, sont maintenant nettement plus difficiles à appuyer.

En général, le nouveau contrôleur DualSense est beaucoup plus pratique à utiliser et moins encombrant. The Leaker pense même que le contrôleur PS5 a une meilleure adhérence que le contrôleur Xbox One, qui est considéré comme la meilleure unité de contrôle sur le marché des consoles par de nombreux fans de jeux.

Dim: les stries de lumière sont plus sombres

Les deux bandes de lumière sur les côtés du pavé tactile, qui remplacent la barre lumineuse du contrôleur PS4, sont plus sombres que la LED du modèle précédent, selon le Leaker – ce que de nombreux fans devraient trouver très agréable.

Malheureusement, le leaker n’a pas eu l’occasion de tester d’autres fonctionnalités du pad PS5, telles que le retour haptique ou le microphone intégré.

La PlayStation 5 sortira vers la fin de l’année.