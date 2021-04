Le contrôle des naissances est-il plus dangereux pour les femmes que le vaccin Johnson & Johnson?

La pause vaccinale Johnson & Johnson a commencé le 13 avril après que six femmes se soient retrouvées atteintes d’une maladie rare de la coagulation sanguine. Une de ces femmes est décédée. Cela vient après que près de sept millions de personnes ont été vaccinées avec le vaccin Johnson & Johnson.

La mort, quelle qu’en soit la raison, dans la recherche d’un remède à une menace majeure pour la santé publique est toujours suffisante pour justifier un examen plus approfondi. Bien que six sur sept millions ne semblent pas être un nombre significatif à lui seul. Par exemple, une femme sur mille qui prend des contraceptifs oraux développera un caillot sanguin.

Le vaccin Johnson & Johnson est-il donc plus dangereux pour les femmes et pourquoi les CDC et la FDA suspendent-ils le tir?

Le problème majeur est que le type de caillot sanguin dont ces six femmes ont été atteintes est très différent du caillot moyen que les femmes peuvent éprouver pendant le contrôle des naissances. Bien que tout caillot puisse être mortel, le type que nous voyons du vaccin Johnson & Johnson est très rare et plus dangereux.

Les conditions sont si différentes, en fait, que les fonctionnaires fédéraux demandent aux gens de ne pas faire la comparaison au départ. Ils citent le fait que les caillots sanguins chez les femmes qui prennent un contrôle des naissances sont également très rares, et encore moins fréquents que la coagulation chez les femmes enceintes.

Les femmes enceintes sont en fait cinq fois plus susceptibles de développer un caillot sanguin que la population féminine en général.

Mais les caillots comme ceux-ci peuvent être facilement traités avec des médicaments anticoagulants.

Pourquoi les femmes sont-elles plus à risque?

Les effets disproportionnés sur les femmes soulèvent la question, cependant: pourquoi les femmes sont-elles plus à risque d’effets secondaires au 21e siècle?

Tout commence par l’histoire des préjugés sexistes en médecine. Les premiers essais médicaux étaient soit axés sur les hommes en tant que patients d’essai, soit menés par des chercheurs masculins. Les femmes ont été rejetées comme sujets d’essai dans la recherche médicale pour une variété de raisons, de la menstruation, aux hormones, à la couverture «d’infériorité» dans les premiers jours.

Que l’angle mort de la médecine moderne soit intentionnel ou non, les préjugés se sont infiltrés sur le terrain, avec des résultats fatals.

Les femmes souffrant de crises cardiaques sont plus susceptibles de mourir que les hommes. Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques que les hommes. Les femmes sont moins susceptibles de recevoir un traitement efficace pour les problèmes de santé sexuelle et reproductive. Et un quart des femmes américaines ne savent pas où se trouve leur propre vagin.

Parce que les données, les symptômes et les modèles de traitement sont basés sur l’anatomie et le physique masculins. Étonnamment, des études ont été menées pour découvrir des mécanismes spécifiques concernant la santé des femmes là où aucune femme n’était inscrite.

Tout, dans tous les domaines, a été conçu pour les hommes. Les facteurs de risque, les procédures, les équipements et dispositifs médicaux, même les outils de guérison eux-mêmes ont été conçus pour tenir entre les mains des hommes.

Y aura-t-il un procès contre Johnson et Johnson?

À partir de maintenant, les décideurs proposent une pause de quelques jours pour déterminer si les lignes directrices actuelles régissant le vaccin J&J doivent être modifiées. Si davantage de femmes ne sont pas touchées, si les résultats ne sont pas considérés comme statistiquement significatifs, il est possible que les vaccinations se poursuivent normalement.

Si l’enquête révèle plus de données qui renforcent les appels à la prudence, il est possible que nous voyions des répercussions juridiques à l’avenir, en particulier compte tenu du calendrier précipité en place pour que ces vaccins soient approuvés et administrés au public.

Il est important de noter, cependant, que le fardeau juridique de la preuve des blessures causées par un vaccin est une barre beaucoup, beaucoup plus faible que la preuve scientifique. L’indemnisation des vaccins est accordée en fonction de la logique et de l’absence d’autres causes évidentes de préjudice, par opposition à une enquête scientifique rigoureuse.

Cela ne veut pas dire que toutes les poursuites médicales sont frivoles. Loin de là, en ce qui concerne les femmes en particulier, les préjugés sexistes dans les soins de santé ont conduit à de nombreuses raisons légitimes de porter plainte contre des médecins et des fabricants de dispositifs.

Les femmes sont les victimes disproportionnées des dispositifs médicaux défectueux. Ils sont également plus susceptibles d’être mal diagnostiqués. À la suite d’une crise cardiaque, les femmes sont 50% plus susceptibles que les hommes de recevoir un diagnostic incorrect et 33% plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral. Jusque dans les années 80, l ‘«hystérie» était considérée comme une condition psychologique légitime chez les patientes psychiatriques. Sans oublier que, même lorsqu’elles recherchent activement un diagnostic, les femmes doivent attendre plus longtemps que les hommes pour trouver la cause profonde de leur problème.

Dans de nombreux cas, ce temps supplémentaire se traduit par des résultats bien pires que la même condition chez les hommes. Plus insidieuse encore, les femmes noires et hispaniques ont des taux de réussite de traitement encore plus faibles et sont confrontées à des pourcentages de blessures et de décès plus élevés que les femmes blanches confrontées aux mêmes circonstances.

Si les femmes ne succombent pas aux déséquilibres auxquels elles sont confrontées dans le système médical, elles n’en souffrent que de manière disproportionnée. 70% des personnes souffrant de douleurs chroniques sont des femmes. Aux urgences, les femmes doivent attendre en moyenne près de vingt minutes de plus que les hommes pour recevoir un soulagement de leurs douleurs abdominales.

En général, les femmes ne sont tout simplement pas prises au sérieux en ce qui concerne les médicaments, la douleur ou leur propre corps.

L’avenir de l’écart entre les sexes en médecine

La militante et auteure Caroline Criado Perez souligne que l’écart entre les données sur le genre, ou les informations que nous détenons sur les hommes par rapport aux informations que nous avons collectées sur les femmes, est extrêmement large. Dans le monde médical, cela signifie que les nouveaux algorithmes et l’intelligence artificielle conçus pour aider les médecins et les patients à traiter et à gérer les troubles sont voués à l’échec avant même qu’ils ne commencent.

Alors que la médecine devient plus avancée, les défauts de base demeurent. Et laisser de côté la moitié de la population humaine est un très gros défaut.

Avec les défis monolithiques complets qu’un modèle de médecine patriarcale présente, il n’est peut-être pas surprenant qu’un nombre inquiétant de femmes ne puisse pas nommer les parties de leur propre anatomie. Et compte tenu des progrès de la technologie médicale qui sont sur le point de laisser les femmes encore plus loin derrière, nous envisageons un avenir où 50% des patients seront traités avec des soins manifestement moindres alors que nous continuons à accumuler des preuves accablantes sous la forme d’erreurs de diagnostic et de décès.

Alors, devriez-vous vous inquiéter du vaccin Johnson & Johnson? Pas autant que nous devrions nous soucier des soins médicaux de routine pour les femmes dans notre système actuel.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.